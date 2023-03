Bayern / PSG – Les supporters du PSG en nombre à Munich

Dos au mur, le PSG va devoir remonter son retard d’un but subi au match aller face au Bayern Munich. Une mission qui ne s’annonce pas simple. Mais les supporters rouge et bleu y croient et sont venus en nombre à Munich pour soutenir leur équipe.

Le PSG, pour se qualifier en quarts de finale de la Ligue des Champions, doit absolument s’imposer sur la pelouse de l’Allianz Arena. Défaits sur le plus petit des scores par Kingsley Coman et ses coéquipiers, les Parisiens savent ce qu’il leur reste à faire. Une chose est toutefois certaine : les supporters parisiens ont répondu présent pour cette échéance capitale. Un point forcément très positif dans ce genre de situation.

L’ambiance monte à Munich

Le PSG a ainsi officiellement communiqué sur le nombre de supporters qui seront en place dans les travées de l'Allianz Arena ce mercredi soir (21h00, Canal+ / RMC Sport 1). Ils sont près de 3800 à avoir fait le déplacement en Bavière. Et à un peu plus de trois heures du coup d'envoi de cette partie, l'ambiance monte crescendo dans les rues munichoises.