Bayern / PSG – annoncez votre pronostic

Dans moins de deux heures, le PSG affronte le Bayern Munich à l’Allianz Arena dans le cadre des huitièmes de finale aller de la Ligue des Champions. Les Parisiens devront l’emporter pour poursuivre l’aventure européenne cette saison.

Pour cette rencontre, Christophe Galtier pourra compter sur un groupe du PSG quasiment au complet. Presnel Kimpembe, victime d’une fracture du tendon d’Achille et opéré ne rejouera pas avant la fin de la saison. Touché à la cheville contre Lille, Neymar va également passer par la case opération et ne rejouera pas non plus en cette fin de saison. Le coach parisien pourra compter sur Marquinhos, touché aux côtes et Achraf Hakimi qui n’a pas joué depuis le match aller. De retour de blessure à l’aller, Kylian Mbappé est en pleine forme et sera l’atout numéro 1 des Rouge & Bleu ce soir contre les Munichois.

S’inspirer du match de 2021

Gagner à l’Allianz Arena, le PSG sait faire. Lors du quart de finale de l’édition 2020-2021, les Parisiens s’étaient imposés 2-3 grâce à des grandes performances de Kylian Mbappé, Neymar et Keylor Navas. Pour le match de ce soir, le PSG arrive avec une série de trois victoires consécutives, dont la dernière contre le FC Nantes. Et vous, comment sentez-vous cette rencontre ? N’hésitez pas à nous livrer votre pronostic dans la rubrique commentaire ci-dessous. Le week-end dernier, le PSG s’est donc imposé contre les Nantais (4-2). Aucun CSiens n’avait su pronostiquer le bon résultat ici, dommage !