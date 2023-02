Après sa défaite face à l’Olympique de Marseille en Coupe de France, le PSG doit vite se remobiliser avec un déplacement sur la pelouse de l’AS Monaco en Ligue 1. Mais Christophe Galtier devrait être privé de quelques cadres.

Le PSG ne prépare pas au mieux sa semaine importante. Après son élimination en huitièmes de finale de Coupe de France, le club de la capitale disputera une grosse affiche à l’occasion de la 23e journée de Ligue 1. En effet, ce samedi (17h sur Prime Video), les Rouge & Bleu se déplacent sur la pelouse de l’AS Monaco, un adversaire toujours coriace notamment en Principauté. Et à J-4 du huitième de finale aller de Ligue des champions face au Bayern Munich, Christophe Galtier devra composer avec quelques absences majeures pour ce déplacement.

Plusieurs cadres absents face à Monaco

Alors que les forfaits de Presnel Kimpembe, Nordi Mukiele, Renato Sanches et Kylian Mbappé sont déjà actés depuis quelques jours, Lionel Messi s’est rajouté à la liste en raison d’une gêne aux ischio-jambiers. Et selon L’Equipe, un autre cadre devrait manquer cette rencontre face à l’AS Monaco. Egalement touché face à l’Olympique de Marseille, Achraf Hakimi a ressenti une douleur aux ischio-jambiers, rapporte le quotidien sportif dans son édition du jour. « Sa présence contre Monaco n’est pas assurée. » Un coup dur pour les Parisiens, déjà privés de Nordi Mukiele (cuisse) dont le retour est prévu pour la fin du mois. Concernant, Renato Sanches, « le staff médical se veut très précautionneux sur les délais pour éviter une nouvelle rechute au Portugais. » De son côté, Kylian Mbappé continue son travail en salle. « En interne, on constate une récupération rapide. Mais pas au point de le percevoir, en l’état, comme convocable pour affronter le Bayern Munich mardi prochain », précise L’E. Enfin, Presnel Kimpembe continue de participer aux séances collectives mais semble encore trop juste pour réintégrer la rotation. Christophe Galtier devra donc trouver les ressources nécessaires pour relancer la machine.