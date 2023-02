Renato Sanches, l’investissement fragile du PSG

Au Paris Saint-Germain depuis l’été 2022, Renato Sanches peine à se faire une place en Rouge & Bleu. Entre son manque de confiance criant et sa fragilité physique, le Portugais pourrait rapidement devenir un poids dans les rangs du club de la capitale.

Renato Sanches s’est engagé avec le PSG le 4 août 2022 contre la somme de 15 millions d’euros. Arrivé en provenance du LOSC, le milieu de terrain avait disputé avec les Dogues 91 matchs (7 buts – 10 passes décisives) en trois saisons. Un bilan qui pouvait mettre la puce à l’oreille des dirigeants parisiens au moment de lui faire parapher un contrat de cinq ans, soit jusqu’en 2027. Associé à une réelle fragilité sur le plan physique, Renato Sanches s’est blessé à dix reprises au cours de son aventure dans le nord de la France, dont huit fois musculairement. Malgré tout, il reste un joueur doté d’un talent certain et de beaucoup de qualités lorsqu’il arrive à enchaîner et trouver le rythme de la compétition qui lui permet d’être en confiance. Pour témoigner de ceci, il faut remonter à l’année 2016. A seulement 19 ans il remporte l’Euro avec le Portugal, est transféré de Benfica au Bayern Munich contre 35 millions d’euros, avant d’être sacré meilleur jeune footballeur d’Europe avec le titre de Golden Boy. Cependant, c’est à ce moment que la carrière de l’actuel numéro 18 du PSG prend un tournant. En Bundesliga, il peine à s’imposer, ne dispute que 53 rencontres en deux saisons passée outre-Rhin. Entre ces deux saisons, Sanches rejoint, en prêt, Swansea en Premier League, club avec lequel il ne disputera que 15 matchs. Entre 2016 et 2019, il se blesse à cinq reprises, manquant ainsi 231 jours de compétition en trois saisons. Au total, depuis sa signature au Bayern Munich, le Lusitanien a été victime de blessures musculaires à treize reprises*. Un problème récurrent qui le poursuit encore aujourd’hui sous les cieux parisiens.

Précisons que Renato s’est blessé tout seul après une passe. Il s’est instantanément effondré au sol en se tenant l’arrière de sa cuisse…

En effet, depuis son arrivée au Paris Saint-Germain, en sept mois (coupés par le Mondial 2022), Renato Sanches a été blessé à quatre reprises, manquant ainsi onze matchs jusqu’ici et 59 jours de compétition. Cependant, ce malheureux bilan devait sans aucun doute s’alourdir. En effet, lors de la dernière sortie des Rouge & Bleu en Ligue 1 Uber Eats (victoire 2-1 face au TFC), le milieu de terrain portugais s’est écroulé dans le rond central à la 14e minute avant de céder sa place à El Chadaille Bitshiabu. Celui qui a rejoint directement les vestiaires en larme au moment de sa dernière blessure en date a été l’objet d’un point médical aujourd’hui sur le site officiel du club : « Renato Sanches reste en soins pour une lésion des ischios jambiers à la cuisse gauche. Sa durée d’indisponibilité sera précisée ultérieurement« . En marge du Classique de ce mercredi (21h10 sur BeIN Sports & France 3), Christophe Galtier était présent en conférence de presse d’avant-match et a estimé la durée d’indisponibilité de son joueur à « quelques semaines« . Si l’heure n’est pas venue pour tirer des conclusions, les supporters et observateurs du club de la capitale ont néanmoins assez de matière afin de se poser des questions sur l’investissement fait sur le joueur, et le rendement sur le plan sportif de Renato Sanches au Paris Saint-Germain.

