Vu et lu au sujet du PSG dans la presse hexagonale ce mardi 18 avril 2023. Neymar qui a débuté sa convalescence au Brésil, les Féminines du PSG qui vont avoir une pause de trois semaines pour bien préparer la fin de saison…

Dans son édition du jour, Le Parisien évoque la convalescence de Neymar. Blessé contre Lille le 19 février dernier, le numéro 10 du PSG a dû passer par la case opération pour soigner sa cheville droite pas épargnée ces dernières années. Une opération qui a été synonyme de fin de saison pour lui. Le quotidien francilien explique que le Brésilien « a choisi de se refaire une santé mentale et physique chez lui, de l’autre côté du globe. » Neymar est au Brésil depuis un peu plus de trois semaines. « Opéré le 10 mars à la clinique Aspetar de Doha, il s’est posé au Brésil le 30 du mois. » Ce délai de 20 jours a permis de récupérer de son opération, mais surtout « au staff médical de s’assurer que l’intervention s’était déroulée sans accroc et qu’elle n’accoucherait d’aucune complication. » Le Parisien explique, qu’en accord avec le club, il s’est rendu à Sao Paulo afin d’attaquer la première phase de sa rééducation. « Équipé d’une botte orthopédique postopératoire visant à protéger, maintenir et minimiser la pression sur son pied droit, Neymar ne peut s’en délester avant un délai de 45 jours suivant l’intervention chirurgicale. » Des points sur l’avancée de sa rééducation sont effectués entre le docteur Baudot « et l’équipe belge ayant participé à l’intervention de la star à Doha, le lien se fait également à Sao Paulo par plusieurs sources. Avec Rodrigo Lasmar mais également Rafaël Martini et Ricardo Rosa, respectivement kiné et préparateur physique du PSG, dépêchés sur place pour s’occuper » de Neymar.

Malgré son éloignement, il n’oublie pas le PSG et ses coéquipiers. « Le soleil et les cinq heures de décalage horaire avec la France ne lui ont pas fait oublier le PSG. Au contraire. Le timing est même idéal pour suivre les matches de ses partenaires. » Il n’a d’ailleurs pas manqué de manifester son soutien à ses coéquipiers avant les deux matches importants contre Nice (0-2) et Lens (3-1). Neymar devrait bientôt revenir à Paris. Le Parisien indique que, même si la date n’est pas encore fixée, il devrait faire son retour, au plus tard fin avril. « C’est à Paris qu’il devrait en effet se délester de sa botte orthopédique et entamer la phase suivante de sa rééducation. » Avec son retour en France, l’objectif sera qu’il soit opérationnel pour la préparation de la saison prochaine.

Dans le quotidien francilien, il est aussi question des Féminines du PSG. Après leur succès contre Guingamp (0-1) ce week-end, les joueuses de Gérard Prêcheur ont trois semaines de break avant d’entamer la dernière ligne droite de la saison avec en ligne de mire deux titres à conquérir (Coupe de France, D1 Arkema). Une première à ce stade de la compétition dans la carrière de Jocelyn Prêcheur, adjoint chez les Féminines du PSG. « On aurait préféré que ça ne soit pas le cas et jouer les demi-finales de Ligue des champions mais c’est comme ça. Il faut essayer de voir la période comme une opportunité pour bien gérer la dernière ligne droite avec ces deux titres à aller chercher. » Ce dernier explique que ses joueuses n’auront pas de repos complet. « On verra en fin de semaine si on donne quelques jours off. Mais sur les premiers jours, on va alterner des séances à dominante technique avec des soins. On commencera à travailler tactiquement en deuxième partie. La priorité est la régénération et la recharge des batteries. » Les Féminines du PSG comptent sur cette période pour récupérer ses blessées « d’Amanda Ilestedt à Jackie Groenen en passant par Kadidiatou Diani, victime d’une fracture de la clavicule droite le 30 mars, même si ce sera « difficile » pour cette dernière avant la mi-mai. » Un match amical ou une opposition interne pourrait avoir lieu lors de ce break, afin de garder le rythme des matches.

De son côté, l’Equipe évoque les titis du PSG et leur faible temps de jeu ces dernières semaines. Dans la course au titre, Christophe Galtier « privilégie l’expérience à la jeunesse, le métier à la fougue. » Malgré ça, à y regarder de plus près, « il semble que cela n’ait jamais vraiment figurer dans la philosophie de l’entraîneur parisien de s’appuyer sur un trop gros noyau des pouponnières locales. » À Lille ou à Nice, il s’est rarement servis dans les centres de formation, « diffusant même parfois le sentiment de ne pas se passionner pour ce sujet. » Au PSG, Christophe Galtier entretient des relations minimalistes avec Zoumana Camara, entraîneur des U19. « Sans doute considère-t-il que le très haut niveau requiert un vécu que des joueurs qui n’ont pas 20 ans ne sont pas à même d’offrir. »

Le quotidien sportif qui explique que quand l’entraîneur du PSG a fait appel à Warren Zaïre-Emery cette saison, il n’a pas souvent été déçu. « Alors que la fin du championnat du club de la capitale s’annonce sans immense suspense, Galtier pourrait être tenté de lui offrir un peu plus de temps de jeu que les deux minutes contre Lens ou la minute contre Nice. » A chaque fois qu’il est sur le terrain, WZE démontre une force de caractère et une qualité technique certaines, analyse l’Equipe. « Mais si son potentiel est loué par le plus grand nombre, y compris par Galtier, il a besoin de s’exprimer davantage pour poursuivre sa progression. » Pour El Chadaille Bitshiabu, « il a souffert de ses deux prestations manquées à Monaco (1-3, le 11 février) et sur le terrain du Bayern Munich. » Le défenseur central (17 ans)sait qu’il n’a pas offert toutes les garanties à des moments importants de la saison parisienne. Mais, à sa décharge, c’est à ce moment-là qu’il a surtout été lancé dans le bain, lorsque de nombreux titulaires étaient blessés. Enfin, Ismaël Gharbi a eu très peu de temps de jeu cette saison (six matches, une titularisation, 140 minutes de jeu). Pour lui, il faut savoir saisir les opportunités. « Jusqu’ici, ce ne fut pas vraiment le cas pour lui, qui s’imaginait être prêté à Nice cet hiver avant qu’Hakim Ziyech ne retourne à Chelsea après la non-homologation de son prêt au PSG. » Son entrée en jeu face à Lyon a cependant témoigné d’une envie intacte, conclut le quotidien sportif.