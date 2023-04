Live – La conférence de presse de Galtier à partir de 13h

À la veille de la réception du RC Lens en Ligue 1, le coach du PSG, Christophe Galtier, se présentera dans devant les médias. Une prise de parole attendue pour celui qui fait l’actualité depuis mardi soir.

Le PSG ne prépare pas au mieux son choc face au RC Lens ce samedi au Parc des Princes (21h sur Canal Plus Foot et Canal Plus Sport 360). Dans la tourmente depuis mardi soir, l’entraîneur du PSG, Christophe Galtier, est accusé d’avoir eu des propos et un comportement jugés racistes envers certains de ses anciens joueurs lors de son passage à Nice. Et ce vendredi à partir de 13 heures, le coach des Rouge & Bleu se présentera en conférence de presse d’avant-match depuis le Camp des Loges. Il sera très certainement questionné de cette affaire en cours. Un point presse à suivre ici en live.