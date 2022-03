Mbappé nommé pour le trophée du joueur du mois de février

Auteur d’un très bon mois de février avec le PSG, Kylian Mbappé a été nommé parmi les prétendants pour le trophée UNFP du mois. L’attaquant de 23 ans a inscrit 4 buts et délivré 1 passe décisive en 4 matches de Ligue 1 Uber Eats. L’international français sera en concurrence avec le Rennais Martin Terrier (3 buts et 1 passe décisive) et le Marseillais Arkadiusz Milik (4 buts). Pour voter pour le meilleur joueur du mois de février en Ligue 1, cliquez ici.

Les stats du mois de février de Kylian Mbappé en Ligue 1

Lille / PSG (1-5) : 1 but

PSG / Rennes (1-0) : 1 but

Nantes / PSG (3-1) : X

PSG / Saint-Étienne (3-1) : 2 buts et 1 passe décisive