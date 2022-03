Vu et lu au sujet du PSG dans la presse hexagonale ce mercredi 9 mars 2022. Le huitième de finale retour face au Real Madrid, un match important pour l’avenir de Kylian Mbappé, focus sur la relation entre le Français et Leo Messi et les onze probables.

Dans son édition du jour, L’Equipe revient sur ce huitième de finale retour de la Ligue des champions entre le Real Madrid et le PSG. Victorieux à l’aller (1-0), le club de la capitale française devra terminer le travail pour se qualifier pour la suite de la compétition. Pourtant, la possible absence de Kylian Mbappé avait donné espoirs aux Espagnols comme en atteste les Unes des différents quotidiens sportifs à la veille du match. Mais finalement, le Français devrait pouvoir tenir sa place. En cas de qualification, le club de la capitale pourrait vivre une fin de saison palpitante, « et les perspective les plus heureuses deviendraient envisageables. Sortir ce Real ne serait sans doute pas l’exploit du siècle mais cela resterait une performance de premier plan, le genre de soirée qui met du baume au coeur des supporters. » Seul point noir, le club de la capitale n’a remporté aucun match cette saison à l’extérieur en C1 (2 nuls et 1 défaite) et les Madrilènes ne joueront pas aussi bas qu’au match aller, même si un pressing haut ne sera pas l’objectif premier du club espagnol. « La soirée s’annonce donc tactique, intense, rugissante, rugueuse sans doute, haletante certainement, et elle finira par être dévastatrice, pour l’un des deux clubs. »

Ces dernières heures, l’état physique de Kylian Mbappé cristallisait toutes les attentions. Victime d’un coup au pied gauche à l’entraînement du lundi, le numéro 7 parisien était dans un premier temps très incertain pour le match face au Real Madrid. Finalement, l’attaquant de 23 ans « sera là, ce soir à Madrid, pour essayer de terminer le travail commencé il y a trois semaines au Parc des Princes. » L’international français a notamment participé à l’intégralité de l’entraînement ce mardi au Stade Santiago Bernabéu. Même s’il n’était pas présent pour l’atelier frappes, « il a pris part aux divers exercices avec contact. » Pendant la demi-heure d’opposition sur le terrain, Mauricio Pochettino « a allègrement mélangé les équipes et faisait entrer et sortir les joueurs. »

Concernant le poste de gardien de but, une tendance semble se dégager, même si le coach parisien continue d’entretenir le flou en conférence de presse. « L’Argentin a pris sa décision même si celle-ci est tenue secrète, même en interne. » En effet, Gigio Donnarumma est en ballotage favorable devant Keylor Navas pour disputer cette rencontre, d’après L’Equipe. « Si tel était le cas, ce ne serait pas sans conséquence dans le vie du vestiaire, d’où peut-être le discours de Pochettino. » De son côté, Achraf Hakimi devrait faire son retour dans le onze de départ, tandis qu’Idrissa Gueye est pressenti pour débuter au milieu de terrain.

XI probable du PSG (L’Equipe) : Donnarumma – Hakimi, Marquinhos (c), Kimpembe, Mendes – Gueye, Danilo, Verratti – Messi, Mbappé, Neymar

Le quotidien sportif fait également un focus sur la relation entre Leo Messi et Kylian Mbappé. En l’absence de Neymar Jr, l’Argentin et le Français ont réussi à trouver une meilleure affinité sur le terrain au fil des matches, comme en atteste les deux buts du numéro 7 face à l’ASSE (3-1) sur deux services du septuple Ballon d’Or. Et avec le long forfait du Brésilien, « Mbappé et Messi ont logiquement été davantage attirés l’un vers l’autre. Au gré de leur temps de jeu en commun, ils ont parfait leurs automatismes. » Pourtant, les chiffres ne montrent pas spécialement ce rapprochement entre les deux joueurs. En effet, ce duo est impliqué dans seulement 7 réalisations toutes compétitions confondues, « avec 3 passes décisives de l’ex-Monégasque pour le septuple Ballon d’Or et quatre dans l’autre sens. » Mais, les deux joueurs s’échangent de plus en plus de ballon au fil des matches. À l’extérieur du terrain, les relations entre Kylian Mbappé et Leo Messi « sont cordiales et respectueuses, mais pas beaucoup plus », même si le Français est très heureux d’évoluer avec l’attaquant de 34 ans. « Il est difficile de ne pas s’entendre avec Kylian. Il essaie de mettre tout le monde à l’aise et c’est ce qu’il a fait avec Messi. Après, Leo n’est pas un grand bavard », raconte un familier du centre d’entraînement parisien.

De son côté, Le Parisien se concentre sur Kylian Mbappé dès ses premières pages. Un match qui sera particulier pour l’attaquant parisien face à un club qui souhaite le récupérer à la fin de son contrat en juin prochain. Car « entre le PSG et le Real Madrid, Kylian Mbappé hésite entre rester encore un peu ici ou rejoindre pour longtemps le club le plus titré du monde. » En cas de victoire finale en Ligue des champions avec les Rouge & Bleu, le champion du Monde peut aussi estimer qu’il peut partir l’esprit léger « avec le sens du devoir accompli, en ayant bouclé la boucle. » Mais en cas d’élimination et de départ en fin de saison, le Français n’aura pas non plus l’assurance de remporter la plus prestigieuse des coupes européennes avec le Real Madrid. Si le joueur affirme qu’il n’a pas pris de décision sur son avenir, une tendance se dégage cependant, « un départ cet été après son transfert avorté à l’été 2021. » Concernant le match de ce soir, sa présence aura une grande influence sur la façon de jouer de son équipe et de ses partenaires.

Sur le terrain, le Bondynois s’est imposé comme le numéro 1 de sa formation depuis quelques saisons déjà. Meilleur buteur du club depuis trois ans, « il a conquis le leadership de son équipe, sans heurt et sans intrigue, en s’appuyant simplement sur ses performances individuelles. » Comme lors du mandat de Thomas Tuchel, Mauricio Pochettino n’hésite pas à consulter son attaquant (et d’autres joueurs comme Marquinhos) pour prendre des décisions stratégiques. « Son talent et sa notoriété font aujourd’hui de Mbappé une voix écoutée et respectée au sein du vestiaire, et pas seulement auprès des jeunes. » Même lors de ses prises de parole, le champion du Monde 2018 a une certaine importance à l’image de ses propos à l’issue de la victoire du match aller où il était le premier à rappeler que la qualification allait se jouer sur la confrontation retour.

Enfin, le quotidien francilien se concentre sur le match de ce soir. Une qualification pour les quarts de finale pourrait notamment avoir un impact sur l’avenir de Kylian Mbappé au PSG tandis qu’une élimination pourrait mettre fin aux espoirs d’une prolongation. Mais comme lors du match aller, le club de la capitale espère compter sur un collectif fort. « Si le PSG décide de donner la meilleure version de lui-même, le Real Madrid peut commencer à compter ses cheveux blancs. » Pour ce match, les Merengue devront afficher un autre visage, mais Carlo Ancelotti et le club espagnol se ratent rarement deux fois d’affilée. Cependant, ils devraient faire face à leur bourreau du match aller : Kylian Mbappé. Incertain avant le match en raison d’une coup reçu à l’entraînement, le numéro 7 parisien devrait être titulaire pour cette rencontre.