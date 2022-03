Neymar : « Je donne toujours tout pour mes partenaires ! »

Plus que quelques heures de patience pour le PSG et ses supporters ! Ce mercredi soir à partir de 21h00, le Paris Saint-Germain va jouer au Stade Santiago Bernabeu et affronter le Real Madrid. Vainqueur au match aller, les Parisiens voudront se qualifier en terre espagnole et atteindre les quarts de finale de la compétition pour la troisième année de suite. Interrogé par le média brésilien TNT Sport, le numéro 10 Rouge & Bleu, Neymar Jr a partagé son extrême motivation avant la rencontre de ce soir.

« Gagner le match, c’est le plus important. Les statistiques, on en parle beaucoup ces dernières années. Le football a évolué d’une certaine manière, comme l’a récemment dit Guardiola me semble-t-il, et je suis d’accord avec lui, où on juge un joueur sur son nombre de buts ou de passes décisives plutôt que sur ce qu’il produit pour l’équipe et pour le football.

On a une grande équipe, je n’ai jamais été égoïste, je joue toujours pour mon équipe, je donne toujours tout pour mes partenaires ! Peu importe si je ne marque pas ou ne délivre pas de passe décisive, je veux gagner, je suis né pour ça, je suis né pour gagner. Mercredi, si je ne marque pas une fois encore en Ligue des Champions, je m’en fiche. Je veux partir d’ici avec une victoire, avec la qualification, c’est le plus important ! »