AJA / PSG – Sanction en vue pour le club auxerrois ? ?

Ce dimanche soir, en clôture de la 36e journée de Ligue 1, le PSG est difficilement venu à bout de l’AJ Auxerre sur le score étriqué de 1-2. Une partie durant laquelle les supporters auxerrois ont sorti une banderole qui pourrait coûter cher à leur club.

Le PSG a fait un pas immense vers son onzième titre de champion de France de son Histoire. Grâce à leur victoire en terrain hostile face à l’AJA, les hommes de Christophe Galtier comptent désormais six points d’avance, en plus d’une différence de buts très confortable, sur leur plus proche poursuivant, le RC Lens et ce, à deux journées de l’échéance de cette saison version 2022-2023. Un succès, une énième fois, laborieux sur le score de 1-2 marqué par un superbe doublé express de Kylian Mbappé (5′ et 7′).

Une banderole qui ne passe pas

Une défaite et des sanctions pour Auxerre ? En effet, à la 66e minute de jeu, les supporters auxerrois ont déployé une banderole visant le Qatar et les propriétaires parisiens. On pouvait notamment y décrypter le message suivant : « Si Paris est la ville symbole de la liberté, le PSG est le club symbole de la dictature. Remember boycott Qatar 2022. » Une initiative qui pourrait bien coûter cher à l’AJA. Le club se trouverait ainsi sous le coup d’une grosse amende, nous informe RMC. La commission de discipline de la LFP devrait, en ce sens, se pencher sur ce dossier très rapidement. Toujours selon cette même source, un huis clos partiel pourrait également être prononcé.