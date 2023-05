Les féminines du PSG avaient leur destin en mains ce dimanche soir. Malheureusement, après un revers frustrant face à l’OL au Parc des Princes, ces dernières ont dû dire adieu au titre de D1 Arkema.

Au terme d’une saison où le PSG aura chassé l’OL de bout en bout, les joueuses de Gérard Prêcheur avaient l’occasion de ravir le titre de championne de France à leur meilleures ennemies à quelques encablures de la ligne d’arrivée. Un choc sur la pelouse du Parc des Princes qui aurait permis, en cas de victoire, au club de la capitale de passer devant, grâce à la différence de buts particulière, à une journée de la fin. Pourtant, tout ne s’est pas déroulé comme escompté.

Aie aie aie, l’ouverture du score de Signe Bruun pour l’OL à quelques minutes de la fin du match… Le titre s’envole pour les Parisiennes… — Canal Supporters (@CanalSupporters) May 21, 2023

Grace Geyoro affiche sa déception

En effet, au terme d’une partie très disputée, les Parisiennes ont finalement flanché au pire des moments. C’est Signe Bruun qui a ainsi mis fin aux espoirs rouge et bleu en fin de match. Une désillusion sur laquelle est revenue Grace Geyoro après le coup de sifflet final. « Aujourd’hui, il y a beaucoup de frustration et de déception, explique la capitaine replacée défenseuse ce dimanche soir dans des mots relayés par le site officiel francilien.. Il y a un petit goût amer parce qu’on a fait deux mi-temps très correctes. En seconde période, on a été encore mieux et on est montées en puissance. Perdre ce match c’est un coup dur, on a tout donné toute la saison, aujourd’hui on sort de ce match la tête haute. On a fait un très gros match, il nous manquait les buts, la finition, l’efficacité. C’est comme ça, maintenant il faut continuer à travailler pour la saison prochaine. On a fait le match qu’il fallait, on a suivi exactement le plan de jeu. On s’est données à 100% et on a rien à se reprocher. C’est vrai qu’on aurait dû être plus présentes dans la surface de réparation, tenter, créer, marquer. C’est ce qui est le plus dur dans le football, on n’a pas réussi à le faire ce soir. Malgré tout, on sort sur un match très positif. »