Revue de Presse PSG : Auxerre, Mbappé, Verratti, Parisiennes…

Vu et lu au sujet du PSG dans la presse hexagonale ce lundi 22 mai 2023. Le PSG a un pas du titre de champion de France, Mbappé une nouvelle fois décisif, un bon de sortie pour Verratti mais sous certaines conditions, les Parisiennes disent adieu au titre…

Dans son édition du jour, L’Equipe consacre sa Une à la victoire du PSG sur la pelouse de l’AJ Auxerre (1-2) en conclusion de la 36e journée de Ligue 1. Une victoire qui permet aux Rouge & Bleu d’être officieusement champion de France, avec six points d’avance et une meilleure différence de buts (+50 contre +34) sur le RC Lens à deux journées de la fin. Un succès qui rapproche donc les Rouge & Bleu de leur 11e sacre, un record en France. Après huit minutes de jeu, Kylian Mbappé avait déjà mis le PSG sur le bon chemin avec un doublé express. Mais à la lutte pour le maintien, l’AJA ne voulait pas passer le reste du match à souffrir. « Les Icaunais ont continué dans leur voie et ils ont peu à peu équilibré les débats. Ils ont d’abord manqué de réussite (transversale de Rayan Raveloson, 38e) et sont tombés sur un Gianluigi Donnarumma vigilant (27e, 43e, 45e+2, 49e) mais de leur préparation, peut-être avaient-ils retenu que ces Parisiens font rarement un match de quatre-vingt-dix minutes. » Au retour des vestiaires, Auxerre a profité d’un PSG trop passif pour réveiller l’Abbé Deschamps (1-2, 51e). Par la suite, les hommes de Christophe Pélissier ont obtenu quelques situations pour égaliser. « Paris était réduit à subir mais il avait au moins le mérite de répondre au combat, résistant et se mettant enfin à la hauteur dans les duels et dans les courses. »

Le quotidien sportif revient également sur la performance de Kylian Mbappé. Auteur d’un doublé express en deux minutes (6e, 8e), le numéro 7 du PSG a une nouvelle sorti sa formation du traquenard. Il a notamment marqué pour son sixième match d’affilée (son record est à 8 entre fin 2019 et début 2020) et a inscrit le doublé en 2 minutes et 12 secondes, le plus précoce de l’histoire du PSG. Avec cette performance, l’international français prend deux unités d’avance sur le Lyonnais, Alexandre Lacazette (26 buts), en tête du classement des meilleurs buteurs du championnat. « Ses cinq passes décisives en plus en font un joueur impliqué sur un but toutes les quatre-vingts minutes en Ligue 1. » Toutes compétitions confondues, le champion du Monde 2018 a inscrit un total de 40 buts cette saison et se rapproche ainsi de sa meilleure saison statistiques (2020-2021) où il avait inscrit 41 buts. En ajoutant les rencontres avec l’équipe de France, son total de la saison 2022-2023 monte à 51 buts en 52 matches. « Là encore, Mbappé a encore un record à aller chercher. Celui de Just Fontaine, le Français ayant inscrit le plus de buts sur une saison en 1957-1958 (53 réalisations) », rapporte L’E.

Enfin, le quotidien sportif fait un point sur l’avenir de Marco Verratti, sous contrat jusqu’en 2026. Si un bon de sortie est accordé à l’international italien, son départ se fera sous certaines conditions. Le milieu de terrain n’aura pas de bon de sortie pour tous les clubs qu’il pourrait envisager. Le quotidien sportif explique que si Luis Campos, le conseiller sportif du PSG, s’est montré ouvert à un départ de l’international italien, « Nasser al-Khelaïfi est beaucoup plus fermé à l’idée de perdre un joueur qu’il considère comme l’un des meilleurs de l’effectif. » L’Equipe indique que le président des Rouge & Bleu pourrait tout de même ouvrir la porte en raison de sa proximité avec Verratti, mais pas pour n’importe quelle destination. « Certaines sources internes évoquent la difficulté, par exemple, de le voir partir au Real Madrid. » Si Carlo Ancelotti, qui a montré des signes d’intérêt ces dernières semaines, reste sur le banc madrilène, il est probable que le Real tente sa chance, même si les relations entre les deux directions sont tendues ces derniers mois. Il aurait aussi une offre de l’Arabie saoudite, mais ce n’est pas son plan A s’il doit quitter le PSG. L’Inter Milan et la Juventus Turin sont aussi intéressés, mais attendent d’en savoir plus sur leur classement final en Serie A pour connaître leur situation budgétaire. L’Equipe qui conclut en expliquant que « les discussions entre le PSG et la Juventus sont plus fluides depuis le départ d’Andrea Agnelli de la présidence du club, alors que Luis Campos et l’entraîneur bianconero Massimiliano Allegri se connaissent très bien. »

À voir aussi : AJA / PSG : Les notes des Parisiens et les faits majeurs du match

De son côté, Le Parisien revient aussi sur cette victoire du PSG sur la pelouse d’Auxerre (1-2), qui permet d’être assuré du titre de champion de France. Avec six points d’avance sur le RC Lens et une meilleure différence de buts, le club parisien n’a aucune chance de se faire rattraper par les Sang & Or à deux journées de la fin du championnat. « Le PSG va s’éviter le ridicule d’une saison blanche, qui menace par exemple le Bayern Munich pour la première fois depuis onze ans dans un championnat allemand où la puissance économique des Bavarois, au-dessus de la concurrence, est comparable à celle des Parisiens dans la Ligue 1 où, financièrement, aucune écurie ne peut le suivre. » Il suffit d’un seul point pour assurer définitivement ce 11e titre de l’histoire des Rouge & Bleu, une performance inédite en France. Et Christophe Galtier pourra remercier deux hommes : Lionel Messi et ses 15 passes décisives et Kylian Mbappé et ses 28 buts. Les deux offensifs « auront propulsé leur équipe à la première place, de la première à la 37e journée, au moins. » Le Français reste sur 9 buts inscrits sur les 6 derniers matches. Son doublé express a éteint l’Abbé Deschamps. Les Parisiens auraient pu marquer des buts supplémentaires mais ont manqué d’efficacité à l’image d’Hugo Ekitike, une nouvelle fois transparent et remplacé sur blessure avant l’heure de jeu. Mais en seconde période, les Rouge & Bleu ont laissé les Auxerrois revenir dans la partie sur une erreur de Gianluigi Donnarumma, « souvent au sol trop tard alors qu’il sort des parades énormes sur sa ligne. Comme toujours avec le PSG, il est temps que ça se termine », conclut LP.

🗣️ | Christophe Galtier pour prime video :



« On a eu une période très compliquée après la Coupe du monde, mais croyez moi, être champions ça reste une grosse performance »#AJAPSG pic.twitter.com/pwhAH3iWPK — Canal Supporters (@CanalSupporters) May 21, 2023

Le quotidien francilien fait un focus sur la performance de Kylian Mbappé. En inscrivant ses 27e et 28e but en Ligue 1, le numéro 7 du PSG a encore une fois été l’homme du match côté parisien. Il était même proche du triplé en moins de 15 minutes mais s’est finalement montré trop altruiste en tentant de servir Hugo Ekitike. « Après avoir inscrit le doublé, le patron de l’équipe s’est mué en passeur à de nombreuses reprises pour ses coéquipiers », qui n’ont pas su en profiter. Et depuis six journées, l’attaquant de 24 ans inscrit au moins un but par match (dont 3 doublés contre Angers, Ajaccio et donc Auxerre). « Il est revenu au top de sa forme au bon moment pour glaner un nouveau titre de champion de France. Le 11e pour son club et le 6e pour lui à seulement 24 ans (5 au PSG et un à Monaco en 2016-2017) », note LP. Mais sa saison n’est pas encore terminée. Lors des deux dernières rencontres (Strasbourg et Clermont), Kylian Mbappé voudra garder son trône de meilleur buteur de Ligue 1, une place qu’il occupe depuis les quatre dernières saisons. À l’issue de cette 36e journée de championnat, il compte deux unités d’avance sur Alexandre Lacazette.

Enfin, Le Parisien revient sur la défaite des Féminines du PSG face à l’Olympique Lyonnais (0-1) au Parc des Princes. Un revers qui met définitivement et officiellement fin aux espoirs de titre. Les Parisiennes ont concédé leur première défaite de la saison en D1 Arkema sur une réalisation d’une ancienne des Rouge & Bleu, Signe Bruun (88e). « Et elle est cruelle puisqu’elle offre à l’armada lyonnaise un 16e titre en 17 ans, preuve d’une domination sans partage. Le suspense s’est donc éteint avant même la dernière journée, samedi prochain. » Devant 18.000 spectateurs, le club de la capitale a manqué de ce petit supplément de réussite et d’un effectif plus large. Dans une première période dominée par l’OL, la gardienne, Sarah Bouhaddi, et la défense ont su repousser les tentatives lyonnaises. Privé de Marie-Antoinette Katoto et Kadidiatou Diani, « le PSG a mis trop de temps à créer le danger dans la défense lyonnaise. Lieke Martens, relancée par Prêcheur sur ce match, symbolise ce fait valable depuis des mois. Le courage et la solidarité ont aussi leurs limites. Il y aura du travail cet été pour apporter autre chose », conclut LP.