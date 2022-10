Ajaccio / PSG – le groupe ajaccien avec Youcef Belaïli

Ce soir (21 heures, Prime Video), le PSG se déplace à Ajaccio dans le cadre de la 12e journée de Ligue 1. Pour cette rencontre, Christophe Galtier devra faire sans six joueurs, Neymar et Sergio Ramos sont suspendus, Danilo Pereira, Nuno Mendes en phase de reprise, Sergio Rico avec une fatigue musculaire et Presnel Kimpembe, qui s’est entraîné normalement lors des deux dernières séances mais qui est trop court. Du côté d’Ajaccio, Olivier Pantaloni pourra compter sur un groupe quasiment au complet. Suspendus contre Troyes, Cyrille Bayala et Ismaël Diallo sont de retour dans le groupe ajaccien. Seuls Qazim Laci et Fernand Mayembo, en phase de reprise, ainsi que Yoann Touzghar (cheville) sont absents.

Le groupe d’Ajaccio