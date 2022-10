Hier soir, les Féminines du PSG affrontaient Chelsea pour le compte de la première journée de la phase de poules de l’UEFA Women’s Champions League. Sous les yeux de Nuno Mendes, Presnel Kimpembe et Neymar, les joueuses de Gerard Prêcheur se sont inclinées sur la plus petite des marges (0-1). Titulaire, Ramona Bachmann ne s’inquiète pas après cette défaite.

« C’est l’une des meilleures équipes en Europe«

« C’était un match difficile, nous savions que ce serait difficile, c’est l’une des meilleures équipes en Europe. Je pense que nous avons bien contrôlé le match, c’était un peu compliqué au début mais après un quart d’heure nous avons bien contrôlé le match. Peut-être que nous ne nous sommes pas créé suffisamment d’occasions, un peu plus en deuxième période. Finalement, elles gagnent sur un coup de pied arrêté alors qu’elles n’ont pas eu beaucoup d’occasions dans le jeu, nuance l’attaquante pour PSG TV. On savait que c’était un de leur point fort, bravo à elles. Il reste encore 5 matches, tout est encore possible. Rien n’est perdu, nous avons perdu trois points aujourd’hui, mais il reste encore beaucoup de matches à jouer et j’ai confiance et nous allons nous qualifier. »