Désireux de recruter Marco Verratti, le club saoudien d’Al-Hilal a augmenté son offre, mais cela ne devrait toujours pas suffire pour faire céder le PSG.

Arrivé au PSG à l’été 2012, l’aventure de Marco Verratti dans la capitale française pourrait prendre fin cet été. En effet, l’Italien de 30 ans ne serait pas insensible à l’intérêt de l’Arabie saoudite. Et le club d’Al-Hilal a déjà approché le joueur pour un contrat de trois saisons. Cependant, il faudra réussir à se mettre d’accord avec le PSG, ouvert à un départ de son numéro 6 mais pas à n’importe quel prix. Il y a quelques jours, le club basé à Riyad a formulé une offre de 30M€, refusée par le board parisien.

À voir aussi : Le dossier du milieu de terrain au PSG : Une gestion catastrophique qui dure…

Une nouvelle offre de 45M€ d’Al-Hilal

Et pour faire céder les Rouge & Bleu, Al-Hilal a fait une nouvelle proposition, selon les informations du journaliste Fabrizio Romano. Le club d’Arabie saoudite a augmenté son offre à 45M€. Mais cette somme devrait toujours être insuffisante pour convaincre le PSG de vendre son milieu de terrain, qui est encore sous contrat jusqu’en 2026. « Le président du PSG Nasser Al Khelaifi n’a toujours pas l’intention d’accepter aux conditions actuelles. » Si l’offre saoudienne n’augmente pas sensiblement, Marco Verratti a des chances de rester au PSG lors de l’exercice 2023-2024. Selon certaines rumeurs, le club parisien attendrait une somme comprise entre 60M€ et 70M€ pour laisser filer « El Gufetto. » De plus, Luis Enrique souhaiterait le conserver et en faire l’un de ses hommes forts du milieu de terrain lorsque l’ancien de Pescara retrouvera une condition physique optimale.