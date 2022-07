C’est à l’occasion de la présentation officielle du nouveau coach Rouge & Bleu que l’auditorium du Parc des Princes s’est garni aujourd’hui. Présent en conférence de presse aux côtés de Christophe Galtier, Nasser Al-Khelaïfi a lui aussi été interrogé par les journalistes présents sur place. Le président du Paris Saint-Germain est revenu sur la piste Zidane, la nouvelle ère du PSG, et a tenu à remercier Mauricio Pochettino.

Le président Al-Khelaïfi ouvre le bal

« Je suis très heureux d’être là, à coté de notre nouveau coach, Christophe Galtier. Avant ça je veux remercier Pochettino pour tout le travail qu’il a fait avec son staff. Aujourd’hui on est ici avec un nouvel entraineur, une nouvelle ère, de nouvelles ambitions. On regardait le coach (Galtier ; NDLR) quand il était à Saint-Etienne déjà, à Lille, et à Nice. On est content et fier d’avoir un coach français« .

Interrogé sur la piste Zidane

« J’en souris parce que le coach est à coté de moi et vous me parlez de Zizou. Comme je l’ai dis, on a jamais parlé avec lui. Galtier est l’option numéro 1 depuis toujours. Il est là, très fier et content, j’espère que ça sera la dernière question à ce sujet« .

La nouvelle ère et les nouveaux objectifs

« Mieux jouer, travailler plus, être collectif sur le terrain ou en dehors. L’unité en dehors du club et au sein, à tous les étages, en terme de management notamment. Il faut mieux jouer. On va pas parler de Ligue des Champions aujourd’hui, on a pas commencé le premier entraînement . Il faut mieux jouer, tous ensemble, collectif. On est très motivé. Le premier match c’est aujourd’hui, c’est le premier entrainement. Tout le monde est motivé, tout le monde doit se donner à 200% à l’entrainement. On a des joueurs de classe mondiale, mais aussi des jeunes talents, c’est important avec le nouveau centre d’entraînement. Pour sortir le nouveau Kylian, c’est important et c’est un objectif« .

La différence entre Galtier et Pochettino

« Moi je n’aime pas comparer les entraîneurs. J’ai du respect pour tout le monde. On a aujourd’hui le coach Galtier, on crois en lui, on est content et fier de l’avoir avec nous. Je suis sûr qu’il apportera des choses à l’équipe : le style de jeu, le système, le collectif, l’esprit d’équipe, le règlement. Pour nous aujourd’hui c’est important que tout le monde respecte le règlement avec bien sur Luis Campos. Il faut être fier de jouer avec le maillot du PSG, et nous sommes fier de travailler avec notre coach et Luis Campos. Le club est plus grand que tout le monde. Celui qui ne respecte pas ça, n’a pas sa place dans l’équipe« .