Ce lundi, le PSG a repris le chemin de l’entraînement. Une reprise qui s’est effectuée en deux temps. Hier, quelques joueurs (les non-internationaux et certains Titis) étaient présents au Camps des Loges pour passer les tests physiques et médicaux. Alors que les internationaux étaient attendus à l’entraînement le 11 juillet prochain, certains en ont profité pour écourter leurs vacances afin de préparer au mieux l’exercice 2022-2023. Comme relayé ce matin, Gigio Donnarumma, Keylor Navas, Marquinhos, Leandro Paredes, Lionel Messi et Neymar Jr étaient déjà retour ce mardi.

Premier entraînement pour Galtier

Ils participeront ainsi à la première séance de Christophe Galtier, qui a été présenté comme nouveau coach du PSG plus tôt dans la journée. En effet, le technicien de 55 ans dirige son premier entrainement ce mardi après-midi. De nombreux joueurs (dont Gigio Donnarumma, Marquinhos, Layvin Kurzawa, Abdou Diallo, Idrissa Gueye, Lionel Messi, Neymar et Arnaud Kalimuendo) sont déjà arrivés au Centre Ooredoo comme nous vous l’avons relayé via notre compte Twitter. Le président, Nasser al-Khelaïfi, est également présent pour assister à ce premier entraînement de la saison.

🚨📹 | NASSER AL-KHELAIFI 🇶🇦 est arrivé au centre d’entraînement du #PSG pic.twitter.com/XfRKUs7ylC — Canal Supporters (@CanalSupporters) July 5, 2022

📹 | NEYMAR 🇧🇷 est arrivé au centre d’entraînement du #PSG pic.twitter.com/Wwj775wUwQ — Canal Supporters (@CanalSupporters) July 5, 2022

📹 | Layvin Kurzawa 🇫🇷 & Gana Gueye 🇸🇳 sont arrivés au centre d’entraînement du #PSG pic.twitter.com/RNipPC7AOB — Canal Supporters (@CanalSupporters) July 5, 2022

📹 | Gigio Donnarumma 🇮🇹 & Marquinhos 🇧🇷 viennent d’arriver au centre d’entraînement du #PSG 🤝 pic.twitter.com/MFNHikzg6O — Canal Supporters (@CanalSupporters) July 5, 2022

📹 | MESSI 🇦🇷 est de retour au centre d’entraînement du #PSG pic.twitter.com/xHNNbOuWbK — Canal Supporters (@CanalSupporters) July 5, 2022