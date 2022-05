Vu et lu au sujet du PSG dans la presse hexagonale ce mardi 24 mai 2022. La longue journée de Kylian Mbappé, la prolongation du Français peut avoir une conséquence sur l’avenir de Mauricio Pochettino, Thiago Motta et Pep Guardiola deux autres pistes appréciées par les dirigeants et la méthode de Luis Campos.

Dans son édition du jour, L’Equipe consacre sa Une à Mauricio Pochettino et se demande si la prolongation de Kylian Mbappé peut avoir une conséquence sur le futur de l’Argentin sur le banc du PSG. Comme expliqué par l’international français en conférence de presse, les deux hommes ont une bonne relation et ce soutien pourrait avoir son importance pour Mauricio Pochettino, dont l’avenir au PSG est plus qu’incertain malgré un contrat qui court jusqu’en 2023. « L’idée d’un maintien en poste du staff actuel ne semble plus tout à fait aussi incongrue qu’une semaine plus tôt. » Alors que son sort était quasiment scellé suite à l’élimination en huitième de finale de Ligue des champions contre le Real Madrid (1-0, 1-3), le coach de 50 ans pourrait compter sur le soutien de poids de Kylian Mbappé pour espérer aller au bout de son contrat avec les Rouge & Bleu. « L’Argentin a pu avoir des envies d’ailleurs l’été dernier, notamment d’un retour en Premier League, mais puisque les postes sont occupés à Tottenham et Manchester United, il n’entend pas quitter la capitale aussi vite. »

En interne, on commence également à se dire que l’échec de cette saison n’est peut-être pas à mettre uniquement sur le dos de Mauricio Pochettino et que le manque de fluidité dans ses rapports avec Leonardo peut aussi expliquer les difficultés rencontrées. De plus, garder l’ancien joueur du PSG permettrait d’économiser les 15M€ prévus en cas de licenciement. Autre donnée à prendre en compte, toujours selon L’Equipe, le fait de garder Mauricio Pochettino jusqu’à la fin de son contrat permettrait au PSG de ne pas choisir un coach par défaut pour la saison à venir. En effet, en juin 2023, Pep Guardiola ne sera plus sous contrat avec Manchester City. « L’Espagnol est le grand rêve des Qatariens, prêts à tout pour le voir un jour sur le banc du PSG, ce qui suppose, déjà, de ne pas avoir un coach sous contrat. » Mais un autre technicien est également dans les papiers des dirigeants : Thiago Motta. Actuel coach de La Spezia, l’ancien milieu parisien garde une belle cote aux yeux de Nasser al-Khelaïfi. Le président du PSG ne serait pas contre l’idée de le nommer à la tête de l’équipe première. « Faire grandir un entraîneur aux idées de jeu séduisantes et clairement établies est une idée qui mûrit dans l’esprit du boss parisien. »

Le quotidien sportif fait également un focus sur Luis Campos, qui sera prochainement nommé conseiller sportif au PSG. Lors de ses passages à l’AS Monaco ou à Lille, le Portugais était connu pour la fermeté de ses méthodes et son exigence. « Au quotidien, il ne laissait pas passer grand-chose, surveillait tout, jusqu’à la communication vers l’extérieur qu’il voulait sans vague. » Le dirigeant était notamment capable de coup de gueule envers le vestiaire lorsque la situation l’imposait. Mais reste à savoir s’il pourra mettre en place ses méthodes au PSG, dans un vestiaire de stars. « À Paris, où il sera omniprésent dans un premier temps, tout est scruté un peu plus qu’ailleurs, interprété bien plus qu’ailleurs et l’écume demeure beaucoup plus longtemps qu’ailleurs. » L’ancien de l’AS Monaco est notamment connu pour « son oeil en matière de recrutement et sa propension à composer un effectif équilibré. » Ainsi, il espère avoir une latitude totale au PSG et devrait mettre en place une équipe de scout. Il souhaite également être le seul négociateur des contrats avec les joueurs, « sans interférence d’un autre dirigeant parisien. » Mais lors de ses expériences passées, il laissait la négociation des indemnités de transfert à son supérieur.

Enfin, L’Equipe revient sur le discours de Kylian Mbappé lors de ses propos accordés aux médias. Et comme à son habitude, l’attaquant de 23 ans a parfaitement maîtrisé sa communication devant les journalistes avec une décontraction épatante. Le numéro 7 du PSG a notamment fait passer quelques messages au Real Madrid et ses supporters et a donné les raisons de sa prolongation : « Il y a un contexte sportif, privé aussi, un contexte qui est que je suis français, c’est le pays dans lequel je vais vivre, dans lequel je vais vieillir… Il y a ce côté sentimental et aussi le projet a changé, le club a envie de changer pas mal de choses (…) Pour vous répondre clairement, on a parlé des mois de sportif, des heures d’image et des minutes d’argent. »

Après une conférence de presse d’une trentaine de minutes, Kylian Mbappé a pu profiter du bel accueil des supporters parisiens à l’entrée du Parc des Princes. « On est loin de la cohue qui avait accueilli Lionel Messi l’été dernier, mais pour un lundi après-midi pluvieux, ça reste étonnant. » Par la suite, l’international français a enchaîné les entretiens avec différents médias et a confirmé les échanges avec le président Emmanuel Macron : « C’étaient de bons conseils. Il voulait que je reste. Je n’aurais jamais pensé parler à toutes ces personnes. » La journée du Parisien se termine ensuite par une dernière intervention dans le JT de 20 heures de TF1. « La fin d’une journée de président. »

De son côté, Le Parisien revient sur les raisons de la prolongation de Kylian Mbappé au PSG. Le champion du Monde 2018 a voulu faire au confiance au projet des Rouge & Bleu, ce qui explique sa prolongation de contrat de trois saisons. Même s’il a échangé avec ses parents, sa famille et amis proches, la décision finale lui appartenait. « Il pense résolument qu’il vaut mieux écrire sa propre histoire à Paris que s’incorporer, pour l’instant, à celle du Real Madrid. » Si pour beaucoup de personnes, le joueur de 23 ans a cédé face à l’offre financière du PSG, finalement les propositions des deux clubs (Real Madrid et PSG) étaient sensiblement identiques. « À Paris, il récupère en salaire ce qu’il a perdu en droits d’image, alors que le Real, prêt à d’énormes concessions inédites dans son histoire, lui aurait permis de gonfler ses revenus de manière considérable avec les recettes marketing et publicitaires », rapporte LP.

Kylian Mbappé a aussi été convaincu par les changements annoncés au PSG, à commencer par l’arrivée de Luis Campos. À cela s’ajoutent un recrutement qui sera moins basé sur le bling bling et une place plus importante dans le projet parisien. Les discussions d’une prolongation au PSG se sont accélérées lorsque le président, Nasser al-Khelaïfi, a décidé de prendre le dossier en main. Depuis longtemps, le patron des Rouge & Bleu a noué une relation particulière avec l’entourage du joueur. Lors de ses différentes réponses, Kylian Mbappé a également mis en avant l’importance de rester dans son pays, la France. « Conscient de sa place dans la société française, de son statut de modèle et d’icône, le crack a voulu donner encore un peu de temps à son pays pour le voir briller. »

Le quotidien francilien met aussi en avant la journée particulière vécue au Parc des Princes ce lundi après-midi avec la présentation de Kylian Mbappé. « Cent trente-trois médias différents se sont fait accréditer, dont vingt et un en provenance de l’étranger. » De leur côté, les supporters attendaient la star parisienne à l’entrée du Parc des Princes afin de fêter sa prolongation chez les Rouge & Bleu. Après 30 minutes d’une conférence de presse parfaitement maîtrisée, le Bondynois « sort saluer la foule qui patiente autour du tapis rouge. Ils sont plusieurs centaines à faire le pied de grue depuis des heures. » Le joueur joue le jeu et pose même avec une écharpe du Collectif Ultras Paris, présent pour cet évènement. Après cinq-six minutes avec les supporters, l’attaquant de 23 ans est de nouveau rentré dans le stade afin d’enchaîner les entretiens avec les médias.