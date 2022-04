Alain Roche déçu par la prestation du PSG lors du Classico

Le PSG a remporté le classico dimanche soir (2-1) en clôture de la 32e journée de Ligue 1. Un PSG / OM décevant dans le contenu avec seulement 10 tirs pour les deux équipes (7 pour Paris) et très peu de jeu. Alain Roche s’est dit déçu de la performance des Rouge & Bleu lors de ce choc.

« C’est le PSG que l’on voit régulièrement cette année, qui joue en contre et qui s’en remet aux accélérations de Kylian Mbappé ou de Neymar et au talent de Lionel Messi. Mais c’est insuffisant. Moi je m’attendais à un match comme face au Real de Madrid avec un pressing haut, empêcher les Marseillais de sortir et de s’imposer et ce n’a pas été le cas, déplore l’ancien joueur du PSG sur le plateau du Late Football Club. C’est extrêmement décevant. C’est trois joueurs, je mets Kylian Mbappé un peu à part, font déjouer les autres. C’est ça qui est terrible. On a perdu les milieux de terrain, Hakimi – qui était très bon en début de saison – on ne le voit plus. Il est tout seul sur son côté droit, il n’ose plus monter par peur de perdre le ballon.«