PSG / OM : Une première pour Neymar depuis… novembre 2019 !

Quoiqu’on en dise, c’est toujours une rencontre particulière un PSG / OM. Le « classique » de la Ligue 1 réserve toujours des scénarios atypiques qui font réagir les supporters des deux camps. Ce dimanche au Parc des Princes, la VAR aura été l’acteur majeur de cette rencontre, avec un penalty accordé et deux buts refusés (un de chaque côté) par la vidéo.

Le club de la capitale aura malgré tout remporté cette rencontre, dans la douleur, grâce entre autres à un très bon Neymar. Comme l’indique le compte Twitter spécialisé, Stats de Foot, le Brésilien a marqué lors de ses 3 derniers matchs disputés avec le PSG en compétition officielle, ce qui représente sa meilleure série de buts avec les Rouge & Bleu depuis… novembre-décembre 2019 (4 matches d’affilé).

Le deuxième buteur parisien de ce match, Kylian Mbappé, a comme d’habitude battu de nouveaux records et est entré un peu plus dans l’histoire. En effet l’international français devient le premier joueur à inscrire 128 buts après ses 177 matchs disputés en Ligue 1 depuis Carlos Bianchi en 1978 (156 buts). Le numéro 7 parisien a aussi marqué sa septième réalisation contre l’OM et devient le meilleur buteur de l’histoire des classiques en Ligue 1 à égalité avec Zlatan Ibrahimovic. Enfin le PSG est littéralement invincible avec son attaquant star, puisqu’à chaque fois que Mbappé a été buteur au Parc des Princes en championnat, le club de la capitale aura remporté 45 rencontre pour zéro match nul, zéro défaite. Une influence absolument incroyable.