Le PSG irrésistible quand il ouvre la marque en Ligue 1

Avec sa victoire contre Marseille dimanche soir (2-1), le PSG a pris 15 points d’avance sur son dauphin. Il pourrait être officiellement champion – pour la 10e fois de son histoire – cette semaine. Le club de la capitale affiche une statistique impressionnante en Ligue 1 cette saison quand il ouvre score. En effet, les Rouge & Bleu sont les seules à n’avoir perdu aucun point après avoir marqué le premier but du match dans les cinq grands championnats. Le club de la capitale est également celui qui a gagné le plus de points – 21 – après avoir été mené au score dans les cinq grands championnats à égalité avec Hoffenheim.

En ce qui concerne les ouvertures du score, Kylian Mbappé se classe cinquième avec six ouvertures du score cette saison en championnat. L’attaquant du PSG est devancé par Moussa Dembélé (OL, 8), Mohamed Bayo (Clermont, 7), Sofiane Boufal (Angers, 7) et Martin Terrier (Rennes, 7). Mais l’international français est le joueur qui a le plus ouvert le score depuis ses débuts en championnat de France depuis son premier match en décembre 2015 avec 33 premiers buts d’une rencontre.