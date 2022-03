Le PSG a concédé une défaite extrêmement virulente il y a maintenant six jours de cela face au Real Madrid en Ligue des Champions (3-1). Les Parisiens se sont fait sortir de la Ligue des Champions après avoir cracké psychologiquement. Suite à cette rencontre, les supporters Rouge & Bleu l’ont extrêmement mal pris et l’ont fait savoir avec des sifflets et des banderoles hostiles contre les Girondins de Bordeaux. Interrogé par le quotidien Le Parisien, l’ancien latéral du PSG Jimmy Algerino comprend la frustration des fans.

« Tout le monde est responsable. Messi, ne mérite pas plus ces sifflets que Danilo ou Marquinhos. Mais c’est une accumulation de frustration liée au fait qu’il s’agit du meilleur joueur du monde. J’ai connu Rai qui a été conspué quand il est arrivé, George Weah aussi. Je crois que c’est quelque chose inhérent au métier de footballeur professionnel : d’être idolâtré ou raillé. Maintenant quand tu as un statut de méga star c’est la même chose en puissance dix. Après, si toute la saison avait eu une vraie consistance, je pense que ça ne se serait pas passé comme ça. Maintenant, il faut que tout le monde revienne à la raison pour bien terminer et aller chercher ce dixième titre. »