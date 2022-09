Vitinha : « Ce n’est que le début, on doit s’améliorer »

Sorti sur blessure contre Nantes samedi soir, Vitinha était titulaire ce soir contre la Juventus Turin (2-1). Le milieu de terrain portugais a rendu une très belle copie sur la pelouse du Parc des Princes pour sa première européenne sous le maillot Rouge & Bleu (noté 7,5 par la rédaction de CS). L’ancien du FC Porto assure que son équipe doit encore s’améliorer.

« Ce n’est que le début, on doit s’améliorer. On a vu aussi qu’on a fait de bonnes choses. En seconde période, on aurait dû mieux contrôler le jeu, mais ce n’est pas grave, il ne faut pas donner trop d’importance à ça, nuance le numéro 17 du PSG pour RMC Sport 1. À nous de travailler pour faire de meilleures secondes périodes.«