La Juventus Turin a montré deux visages lors de sa défaite contre le PSG ce soir (2-1) dans le cadre de la première journée de la phase de poules de la Ligue des Champions. Pour la première fois depuis son départ, Adrien Rabiot a refoulé la pelouse du Parc des Princes en club. Au micro de Canal Plus, le titi parisien regrette la première période de son équipe.

« Déçu parce que lors des 20 premières minutes de la première période on a été timoré. On est resté trop dans notre camp. On a eu du mal à ressortir. On les a laissés joué, trop. Plus satisfait de la seconde période parce qu’on a montré un autre visage, du caractère. On aurait pu revenir au score malheureusement ça n’a pas été le cas. On a fait deux mi-temps trop différentes. Il faut que l’on travaille aussi dessus parce que ce n’est pas normal. Le PSG était donné favori, nous, on le voyait d’un autre œil. On est la Juve et on se doit aussi de venir ici pour gagner et montrer qui on est. On aurait pu revenir sur cette seconde période. Il y a des regrets bien évidemment mais c’est de bon augure pour la suite. Son retour ? J’étais très content de revenir ici. J’ai grandi ici. Après, je ne m’attendais pas vraiment à être bien reçu parce que cela s’est un peu mal fini. Mais je suis très content de revenir à Paris et j’ai fait un bon match ce soir et je suis content d’avoir montré ce visage-là.«