Alonzo : “Donnarumma, un gardien au-dessus de la moyenne”

Sauf énorme retournement de situation, le PSG devrait enregistrer une deuxième signature dans les jours à venir avec Gianluigi Donnarumma. Le portier italien (22 ans) devrait passer sa visite médicale demain et s’engager ensuite pour 5 ans au PSG. L’ancien milanais qui serait une bonne pioche pour les Rouge & Bleu selon Jérôme Alonzo. “Techniquement, il n’a pas beaucoup de lacunes. Il a peut-être parfois un problème au niveau du choix entre garder la balle et la dégager. Mais, globalement, oui, c’est un gardien au-dessus de la moyenne, indique l’ancien parisien pour Le Parisien. Au tout début, quand on l’annonçait phénoménal, il m’a déçu. Mais je trouve que, cette saison, il est devenu meilleur. Il a moins ce côté nonchalant, un peu mou.“

Gianluigi Donnarumma qui sera une nouvelle fois titulaire ce soir contre la Suisse (21 heures, M6, BeIN Sports 1) lors du deuxième match de l’Italie dans l’Euro. Roberto Mancini devrait proposer le même onze de départ que lors du match contre la Turquie, à l’exception d’Alessandro Florenzi touché au mollet et forfait pour cette rencontre. Marco Verratti devrait lui commencer sur le banc.

Le XI probable de l’Italie : Donnarumma – Toloi, Chiellini (c), Bonucci, Spinazzola – Barella, Jorginho, Locatelli – Berardi, Immobile, Insigne