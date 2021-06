Donnarumma au PSG ce week-end (RMC)

Ce n’est plus qu’une question de détails, mais le PSG tient sa deuxième recrue de ce mercato estival. Le club de la capitale qui a officialisé la semaine passée l’arrivée de Georgino Wijnaldum pour trois saisons, devrait faire de même dans les prochains jours avec Gianluigi Donnarumma. Alors que le journal L’Équipe a annoncé dans son édition du jour que le Paris Saint-Germain et le joueur ont trouvé un accord et que la visite médicale devrait être effectuée après la rencontre de l’Italie face à la Suisse, le média RMC Sport confirme aussi ces informations.

Le journaliste Loïc Tanzi a partagé sur son compte Twitter que le portier italien devrait donc devenir parisien “d’ici ce week-end”. Celui-ci explique que les contours d’un contrat de 5 ans “sont quasiment bouclés” et que “le salaire sera inférieur aux 15 millions d’euros annoncés”. Une précision étrange puisque la plupart des médias évoqués davantage un salaire qui pouvait grimper jusqu’à 12 millions d’euros brut annuel.