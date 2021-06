L’agent d’Hakimi annonce son départ de l’Inter

Pour renforcer son poste de latéral droit, le PSG s’intéresse depuis plusieurs semaines à Achraf Hakimi. L’international marocain reste sur une très bonne saison sous le maillot de l’Inter (53 matches, 9 buts et 10 passes décisives) mais le club milanais a besoin de liquidité et doit vendre. Deux clubs s’intéressent au latéral droit, le PSG et Chelsea. Les Rouge & Bleu auraient fait une offre à hauteur de 60 millions d’euros aux dirigeants milanais mais ces derniers réclament 80 millions d’euros. Des positions qui pourraient se rapprocher mais une chose est sure, Achraf Hakimi devrait quitter l’Inter, c’est son agent qui le dit. “Le seul qui va quitter l’Inter pour le moment est Hakimi, que je représente. Nous devons travailler sur le dossier Lautaro“, assure Alejandro Camano dans un entretien accordé à Radio Colonia.