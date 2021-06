Le PSG toujours en pôle pour Hakimi (GDS)

C’est l’un des feuilletons de ce début de mercato estival. Auteur d’une très bonne saison à l’Inter (53 matches, 9 buts et 10 passes décisives), Achraf Hakimi devrait tout de même quitter le club milanais. Depuis plusieurs semaines, deux clubs sont intéressés par l’ancien madrilène, Chelsea et le PSG. Ce mercredi, la Gazzetta dello Sport fait un point sur ce dossier. Premier club à s’intéresser à l’international marocain, le Paris Saint-Germain serait toujours en pôle dans ce dossier. Mais le club londonien pousserait fort derrière avec une proposition incluant plusieurs joueurs, dont Emerson Palmieri qui plaît beaucoup aux dirigeants de l’Inter. Mais comme depuis plusieurs semaines, le club milanais se montre intransigeant et demande 80 millions d’euros pour lâcher son latéral droit. Pour rappel, l’agent d’Achraf Hakimi a fait savoir que son client allait quitter l’Inter cet été. Alejandro Camano qui est actuellement en Italie pour discuter de l’avenir d’Achraf Hakimi et Lautaro Martinez assure la Rai.