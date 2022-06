Même si Mauricio Pochettino est encore sous contrat jusqu’en juin 2023 avec le PSG, l’entraîneur argentin ne devrait plus être sur le banc des Rouge & Bleu la saison prochaine. Pour le remplacer, beaucoup de noms ont été avancés. Antonio Conte, Zinedine Zidane, Thiago Motta, Julen Lopetegui, Ruben Amorim, Sergio Conceiçao ou encore Christophe Galtier. Ce dernier aurait les faveurs de Luis Campos et serait dans une liste de deux coachs pour prendre la relève de Pochettino. Jérôme Alonzo verrait d’un bon œil l’arrivée possible de l’actuel coach de Nice.

« Quel est l’entraîneur PSG compatible à 100% , Ca va être dur d’en trouver un, de dispos, de machin. Maintenant, Galtier il coche des cases, assure l’ancien portier dans l’Equipe du Soir. S’il signe, il va apporter une dimension qui pour moi aujourd’hui manque à ce vestiaire et à ce club. Les compétences, il les a. Je ne pense pas que l’on se régalera dès les premiers matches. Nice, on pensait se régaler et on n’a pas vu que des beaux matches. […]Il inspire le respect de beaucoup de joueurs en Ligue 1. Est-ce qu’il est compatible, est-ce qu’il a les épaules ? J’aurais été tenté de répondre oui.«