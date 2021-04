Le PSG retrouvera Manchester City en demi-finale de la Ligue des Champions. Un gros morceau pour les Parisiens après avoir éliminé le FC Barcelone et le Bayern Munich, sans oublier Manchester United et Leipzig en phase de poules. Pour Stéphane Bitton, le PSG a enfin tous les ingrédients pour être vue comme un prétendant sérieux à la victoire finale en Champions League.

“Le PSG a une chance sur quatre de remporter la finale de la Ligue des Champions et une chance sur deux d’aller en finale. Donc Paris ne doit avoir peur de personne mais doit respecter tout le monde. Paris a des raisons d’y croire. […]Paris a montré qu’il avait tout les ingrédients pour aller au bout et soulever enfin la Ligue des Champions. Paris coche toutes les cases, solidarité, abnégation, tâches défensives enfin prise en compte par tout le monde, concentration, du génie. Finalement, quand on regarde bien cette équipe du PSG, elle répond à tous ces fameux critères : pas de grande équipe sans grand gardien, une défense centrale qui tient la route, un milieu équilibré avec Gueye qui a été énorme à l’aller et au retour contre le Bayern. C’est enfin le milieu défensif que le PSG cherchait et avait besoin. Enfin en attaque avec les trois fantastiques au pied magique“, liste le journaliste dans sa chronique pour France Bleu Paris.

Stéphane Bitton qui estime que Manchester City est un bon tirage. “C’est un bon tirage oui parce que c’est une équipe qui ressemble au PSG. Dans son histoire – c’est aussi une équipe qui prend ses fonds aux Émirats – qui est joueuse. Ce combat entre Pochettino et Guardiola ça va être très intéressant et franchement ça reste très ouvert et donc le PSG a toutes les chances de pouvoir se qualifier pour la finale de la Ligue des Champions.“