Alonzo : « Je pense que le Parc peut faire la différence »

Le PSG reçoit ce soir Manchester City dans le cadre de la deuxième journée de la phase de poules de la Ligue des Champions. Ce choc, entre deux des prétendants au titre, pourrait basculer en faveur des Rouge & Bleu grâce au Parc des Princes et aux supporters. C’est le sentiment de Jérôme Alonzo.

« Le PSG, c’est quand même une sacrée machine, une très très grosse équipe, salue l’ancien portier parisien dans l’Equipe de Greg. À la marge comme ça, je pense que le Parc des Princes peut faire la différence. J’ai vu le Parc il y a quelques années, quand il était assaini, c’était vraiment une ambiance de théâtre, il ne se passait plus grand-chose. Et là, depuis un ou deux ans ça revient très très fort. Il se repasse des trucs. Il y a des tifos, ils sont comme des fous. Le public, c’est l’équipe qui vous fait réagir quand vous êtes supporters et pas l’inverse. Ce sont les joueurs du PSG qui donneront envie aux gens au Parc de chanter pour eux. S’il ne se passe rien sur le terrain, ça sera compliqué.«