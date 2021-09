Rothen : « La priorité c’est de mettre Messi titulaire »

Dans moins de trois heures, le PSG affrontera Manchester City au Parc des Princes pour le compte de la deuxième journée de la phase de poules de la Ligue des Champions. Pour cette rencontre, Mauricio Pochettino pourra compter sur les retours de Lionel Messi et Marco Verratti. Si la Pulga devrait débuter la rencontre, il y a un doute sur le Petit Hibou. Pour Jérôme Rothen, Messi doit être titulaire, mais pas Verratti.

« Ce serait une trop grosse prise de risque de mettre Marco Verratti et Lionel Messi en même temps. Peut-on se permettre de placer Lionel Messi sur le banc ? C’est Messi et existe-t-il peut-être un accord avec Pochettino en disant qu’il sortira vers l’heure de jeu. La priorité c’est de mettre Messi titulaire, assure l’ancien parisien dans son émission Rothen s’enflamme sur RMC. Au milieu il y a des choix. Il y a Gueye et Herrera qui sont énormes depuis le début de saison avec beaucoup d’activité. Le PSG aura besoin de milieux qui courent avec les trois de devant. Outre les individualités, ce mardi j’attends que Pochettino mette collectivement un style en place.«