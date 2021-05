Exclu en fin de partie lors du PSG-OM le 13 septembre dernier, Neymar Jr s’était plaint d’avoir été victime d’injures racistes lancées par Álvaro González. Une accusation qu’avait réfuté catégoriquement l’Ibère même si le mot “mono” (singe) avait été lu sur les lèvres du défenseur phocéen. Depuis, les deux hommes se sont chambrés à distance. Mais le défenseur phocéen confie à L’Equipe que tout l’après PSG-OM (0-1) a été une souffrance pour lui.

“Pour moi, personnellement, cela a été très difficile. Des choses sont arrivées qui dépassent le sportif, et si la saison a été difficile pour tous les joueurs ici, elle l’a été encore un peu plus pour moi, explique González. On a gagné au Parc, et au lieu de parler de ce bon résultat, on a parlé de choses négatives. C’était des attaques personnelles, mon numéro est sorti, celui de ma famille. Quand tu parles de racisme, d’homophobie, ce sont des choses graves. J’étais toujours stressé. Mais j’ai essayé de faire au mieux pour l’équipe, pour le club, de laisser ces problèmes de côté pour me concentrer. Mais tout le monde m’a soutenu. À Marseille, il y a mille nationalités différentes qui cohabitent, tu ne peux pas être raciste et habiter ici !“