Amanda Ilestedt et ses ambitions avec les Féminines du PSG

Amanda Ilestedt a rejoint le PSG l’été dernier. L’internationale suédoise a eu la lourde de tâche de prendre la place de lrene Paredes, qui a rejoint le FC Barcelone l’été dernier. La défenseure centrale a vite trouvé ses marques et son association avec Paulina Dudek est performante. Pour PSG TV, elle a évoqué plusieurs sujets liés à l’actualité des Rouge & Bleu. Extraits choisis…

Son adaptation

« Je vais très bien, je me sens bien au sein de ce groupe et du club. Tout s’est très bien passé depuis mon arrivée, et tout s’est passé comme je l’avais imaginé. L’occasion de jouer dans ce club, et au Parc des Princes est magnifique. Je suis très heureuse.«

La saison des Féminines du PSG

« Nous faisons une très bonne saison pour l’instant, nous avons gagné beaucoup de matches importants. Malheureusement, nous avons perdu à Lyon, et fait match nul contre Montpellier, mais nous jouons un bon football et c’est un sentiment très fort de faire partie de cette équipe. Nous espérons continuer ainsi.«

Le PSG encore sur trois tableaux

« Je suis venue ici pour remporter des titres, et nous voulons remporter tous les titres possibles. Nous avons l’opportunité d’en remporter trois, la Coupe de France, le championnat et le Champions League, nous allons tout faire pour en remporter le maximum.«

La double confrontation contre le Bayern

« Ce sera une très belle double confrontation. Nous jouerons dans leur grand stade, et le retour au Parc des Princes. L’environnement sera superbe dans les deux cas, avec deux stades magnifiques, et du public. Et sur le terrain, il y aura deux belles équipes, je connais un peu les joueuses là-bas. Je suis sûre que nous allons jouer deux superbes matches.«