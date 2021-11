Analyse CS – La fragilité défensive du PSG

En cette trêve internationale, Canal Supporters vous propose un bilan des quatre premiers mois de l’effectif du PSG poste par poste. Après les gardiens de buts avec l’alternance entre Gigio Donnarumma et Keylor Navas puis les problèmes au milieu de terrain du PSG, et le paradoxe de l’attaque, place à la fragilité défensive affichée par les Rouge & Bleu. Si le club de la capitale réalise un très bon début de saison comptable en Ligue 1 avec 11 victoires 1 nul et 1 défaite, il peine dans certains secteurs de jeu depuis le début de l’exercice 2021-2022. En Ligue des champions, les Rouge & Bleu occupent la deuxième place du groupe A et vont jouer un match important face à Manchester City, le 24 novembre prochain. À cela s’ajoute une défaite au Trophée des Champions en août dernier face au LOSC (0-1). Lors de ces différentes compétitions, le club de la capitale a notamment affiché certaines carences en défense. Retour sur cette fragilité défensive.

Les clean-sheets, une rareté cette saison

Depuis le début de la saison, le PSG affiche certaines carences en défense. Si Marquinhos est au niveau, son compère en charnière centrale, Presnel Kimpembe, montre quelques lacunes. Malgré l’excellent niveau affiché par les deux portiers parisiens, le club de la capitale souffre face à la quasi-totalité des équipes sur le plan défensif en raison d’un déséquilibre à la perte du ballon. En effet, lors des 18 matches disputés cette saison, l’équipe de Mauricio Pochettino a encaissé 19 buts, soit le pire total depuis l’exercice 2006-2007 (20 buts encaissés). Dans le détail : 13 buts en en L1 (quatrième meilleure défense), 5 en Ligue des champions (9e défense en C1) et 1 au Trophée des Champions. Les vice-champions de France ont seulement réalisé 5 clean-sheets (Reims, Clermont, ManCity, Montpellier et l’OM). Sur les dix derniers matches toutes compétitions confondues, le club de la capitale a gardé sa cage inviolée à seulement deux reprises.

De nombreuses occasions concédées

12,6 tirs subis par match contre 11,9 tirs tentés par match, voici la statistique inquiétante du PSG depuis le début de la saison. Sur les huit derniers matches, le club de la capitale a seulement tiré plus de fois que son adversaire lors de 4 mi-temps sur 16, soit un pourcentage de 25%. En effet, les occasions concédées par les joueurs de Mauricio Pochettino sont trop nombreuses et le PSG peut remercier ses gardiens et l’inefficacité offensive de certaines formations. Autre exemple marquant, sur les 4 matches disputés en Ligue des champions, le PSG a subi 24 tirs cadrés. Seuls Malmö (35), le Sheriff Tiraspol (30), Besiktas (30) et Bruges (25) font pires que les Parisiens dans ce domaine en C1.

Un manque de turn-over

Si Abdou Diallo et Thilo Kehrer ont profité des absences de certains cadres en début de saison pour glaner du temps de jeu, les deux défenseurs du PSG sont très peu utilisés par Mauricio Pochettino lors des derniers matches. Et lorsque les deux internationaux sont alignés au coup d’envoi, ils sont souvent utilisés pour occuper les couloirs de la défense des Rouge & Bleu. Autre donnée à prendre en compte, les nouvelles arrivées de Nuno Mendes et Achraf Hakimi qui s’imposent comme les titulaires indiscutables dans la ligne défensive du PSG. Deux latéraux portés vers l’attaque mais qui ont tendance à être exposés et trop défendre face au manque de maîtrise du PSG lors de ses matches. Ainsi, certains automatismes doivent encore se créer entre les joueurs et le manque de repère est notamment criant sur le côté gauche entre Presnel Kimpembe et Nuno Mendes. De plus, trois défenseurs font partie des joueurs les plus utilisés par le coach parisien depuis le début de la saison : Presnel Kimpembe (1.436 minutes), Achraf Hakimi (1.331) et Marquinhos (1.170).

Concernant le Titi, il entame la plus mauvaise saison de sa carrière sur le plan statistique « en termes de ballons récupérés (4,3 par 90 minutes), de duels aériens remportés (1 par 90 minutes) et en pourcentage de titularisations conclues sans encaisser de but (18,8% : 3/16)« , comme l’avait récemment rapporté Franceinfo. Reste à voir si un éventuel retour de Sergio Ramos pourrait permettre de faire souffler Presko, alors qu’Abdou Diallo est principalement utilisé comme latéral gauche par Mauricio Pochettino. De son côté, Marquinhos continue sur sa lancée de la saison passée et reste la valeur sûre de l’équipe parisienne. Après un début de saison tonitruant, Achraf Hakimi connaît un coup de mou depuis quelques semaines aussi bien sur le plan offensif que défensif. L’international marocain enchaîne les rencontres avec les Rouge & Bleu et sa sélection lors des trêves internationales. De son côté, Nuno Mendes montre certaines qualités à 19 ans mais affiche également des lacunes sur le plan défensif. Le retour de Juan Bernat sur les terrains apporter une qualité technique lors des ressorties de balle, comme lors de la rencontre face aux Girondins de Bordeaux.

Maintenant, reste à savoir quelle sera la ligne défensive alignée par Mauricio Pochettino lorsque l’ensemble de ses joueurs sera à disposition. Pour vous, quelle défense doit aligner le coach parisien et dans quel schéma ? Vous pouvez donner votre avis dans les commentaires.

Temps de jeu des défenseurs

Presnel Kimpembe (1.436 minutes / 17 matches disputés)

Achraf Hakimi (1.331 minutes / 17 matches disputés) : 3 buts et 2 passes décisives

Marquinhos (1.170 minutes / 13 matches disputés) : 1 but et 1 passe décisive

Thilo Kehrer (833 minutes / 12 matches disputés)

Abdou Diallo (753 minutes / 9 matches disputés)

Nuno Mendes (691 minutes / 11 matches disputés)

Juan Bernat (156 minutes / 3 matches disputés)

Colin Dagba (97 minutes / 2 matches disputés)

Layvin Kurzawa (9 minutes / 1 match disputé)

Les défenses alignées lors des matches du PSG