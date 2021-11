En cette trêve internationale, Canal Supporters vous propose un bilan des quatre premiers mois de l’effectif du PSG poste par poste. Après les gardiens de but ce mercredi, et la gestion de l’alternance entre Keylor Navas et Gianluigi Donnarumma, place aux milieux de terrain. Depuis le début de saison, on cherche ce qui ne va pas dans le jeu du Paris Saint-Germain. Malgré un des mercato les plus impressionnants de l’histoire, le PSG version 2021/2022 de Mauricio Pochettino ne porte pas pleinement satisfaction. Le secteur qui semble être le plus en difficulté est le milieu de terrain. Depuis le trio Matuidi-Motta-Verratti, les Rouge et Bleu n’ont toujours pas retrouver un milieu de qualité. Le manque de présence et d’activité des Parisiens dans l’entrejeu portent souvent préjudice au Rouge & Bleu dans les grands rendez-vous. Analyse.

Des individualités qui interrogent

Marco Verratti vit une saison délicate, jonchée par les blessures. S’il a fait un retour tonitruant face à Manchester City en Ligue des Champions (2-0), le petit hibou a rechuté depuis. Devenu presque indispensable à l’effectif, le milieu de terrain du PSG est trop souvent absent. Pour ce qui est de Leandro Paredes, il a rarement eu sa chance dans l’équipe de Pochettino mais cela ne lui a pas empêché de se rendre aussi indisponible pour blessure. Ander Herrera avait réalisé un excellent début de saison en inscrivant des buts décisifs pour son équipe et créait même des différences sur le terrain, mais on a pu observer une baisse de niveau lors de ces derniers matchs. Ce fût aussi le cas pour Idrissa Gueye, important face aux Cityzens et essentiel dans d’autres rencontres de cet exercice 2021/2022, il a rendu une copie quasi-blanche face à Leipzig en Ligue des Champions, tout comme son coéquipier Danilo Pereira qui multiplie les mauvaises performances. Il y a tout de même un aspect positif à mettre en avant : Goerginio Wijnaldum a rassuré les supporters parisiens lors de ses dernières sorties. Il s’est remis dans le droit chemin grâce à un doublé en C1 et une passe décisive contre Bordeaux, signe que le milieu de terrain néerlandais prend peu à peu ses marques dans la capitale.

La panique à la relance

Le match face à Leipzig a permis de tirer quelques conclusions sur le jeu Parisien et un élément important a posé problème : la relance. Quand l’adversaire tient le ballon, les hommes de Mauricio Pochettino ont dans un premier temps des difficultés à fermer les espaces, puis une fois le ballon récupéré, on a cette impression que le ballon brûle les pieds des milieux parisiens et ces derniers ne dégagent pas de sérénité pour le reste de l’équipe. Le PSG possède pourtant de vraies qualités à la relance à partir de son propre camp. Marco Verratti en est tout le symbole. On peut rarement trouver un joueur aussi bon dans ce domaine. Face à une équipe de possession comme Manchester City, le « petit hibou » a joué un rôle primordial. Contre une équipe qui presse haut, le milieu de terrain italien sait tenir le ballon et faire des passes qui peuvent éliminer plusieurs lignes adverses. Or, le joueur de 28 ans est souvent blessé et le PSG ne peut donc pas profiter de cet atout. Face à Leipzig, Gueye et Danilo ont perdu un nombre incalculable de ballons et ont donné plusieurs occasion à l’adversaire d’enfoncer le clou. Aussi, le milieu parisien semble être à la peine dans le secteur offensif.

Le milieu n’alimente pas l’attaque

Récemment, les matchs face à Leipzig et Bordeaux ont prouvé que les milieux de terrain parisiens n’aidaient pas leurs compères en attaque. Habib Beye l’avait très bien souligné dans son intervention lors du Canal Football Club, Neymar Jr s’est vu obliger de revenir dans l’entrejeu pour remonter le ballon. « Ce qui a été problématique à Leipzig, c’est qu’on l’a vu redescendre pour aider ses milieux de terrain, alors qu’il en a trois qui doivent être à son service et qui sont censés remonter le ballon pour le mettre dans les meilleures dispositions« . Posséder des joueurs comme Mbappé, Messi et Neymar en attaque, c’est avoir la possibilité de profiter de leur talent dans les trente derniers mètres. Les milieux de terrains doivent casser des lignes ou apporter le ballon grâce à leur qualité technique. Les milieux parisiens ne semblent pas être les profils adéquats et ce qui manque cruellement à cette équipe, c’est de la verticalité. Pour que le club de la capitale ait plus d’occasions de buts à se mettre sous la dent, il faut que le milieu prenne des risques. L’équipe est trop souvent coupée en deux et c‘est peut-être dans ce secteur que le Paris Saint-Germain aurait dû se renforcer davantage pendant le mercato…