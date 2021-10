“Nous avons deux numéros 1”. Mauricio Pochettino refuse d’établir une hiérarchie entre Keylor Navas et Gianluigi Donnarumma. L’entraîneur argentin dirige l’effectif le plus compétitif de l’histoire du PSG. À défaut de trancher entre le Costaricien et l’Italien, Canal Supporters par la plume de notre journaliste Raphaël Hassine, vous propose une Tier list historique des gardiens de but Rouge et Bleu.

Qu’est-ce qu’une Tier list ? C’est un classement concernant tous les personnages jouables d’un jeu vidéo par ordre de viabilité. Elle permet alors de classer, de manière purement théorique, les personnages en fonction de leur potentiel, pour des joueurs les contrôlant de niveau parfaitement égal. Ici nous l’avons adapté aux portiers qui ont porté les couleurs parisiennes. Entre avis, subjectivité et humour… Bonne lecture !

G.O.A.T. (Greatest Of All Time)

Bernard Lama

Bernard Lama honore le maillot du Paris Saint-Germain à 318 reprises pendant l’âge d’or du club de la capitale. Le gardien de but débute son épopée parisienne lors de la saison 1992-1993. Son palmarès est impressionnant : vainqueur de la Coupe de France en 1992-1993 et en 1994-1995, champion de France en 1993-1994 et vainqueur de la Coupe d’Europe des Vainqueurs de Coupe en 1995-1996. Le G.O.A.T. est septième du classement des joueurs avec le plus d’apparitions officielles avec le PSG et domine celui des clean-sheets avec 137 matchs en encaisser de but. Le Chat est titulaire dans toutes les équipes types crédibles de l’histoire du PSG.

Mention très bien

Keylor Navas

Vingt ans. Le PSG a mis vingt ans pour recruter un portier digne de Bernard Lama. Keylor Navas s’engage avec le club de la capitale le 2 septembre 2019 en provenance du Real Madrid. Le néo-parisien porte son club en finale de la Ligue des Champions quelques mois après sa signature. Ses statistiques avec le maillot Rouge et Bleu : 88 matchs, 70 buts encaissés et 41 matchs sans encaisser de but. Le peuple parisien n’oubliera jamais son récital contre le FC Barcelone de Lionel Messi. Aux grands hommes la patrie reconnaissante.

Joël Bats

Trois clubs pour une immense carrière. Joël Bats s’engage avec le Paris Saint-Germain après avoir porté les maillots du FC Sochaux et de l’AJ Auxerre. Le gardien international français dispute 285 matchs avec le club de la capitale entre 1985 et 1992. Il garde ses cages inviolées à 104 reprises. Son aventure parisienne démarre contre le Sporting Etoile Club Bastia le 16 juillet 1985 (2-4). Elle se termine le 1er mai 1992 contre le FC Nantes au Parc des Princes (1-1). Jorge Burruchaga est le dernier joueur à tromper le portier parisien. Le gardien de but est un acteur majeur du premier sacre du PSG en Ligue 1 avec Luis Fernandez, Safet Sušić et Dominique Rocheteau.

Mention bien

Lionel Letizi

Saison 2000-2001. Maillot Opel. Nicolas Anelka de retour. Laurent Robert meilleur buteur avec 18 buts toutes compétitions confondues. Lionel Letizi s’engage avec le Paris Saint-Germain pendant l’été. L’ancien gardien du FC Metz débute la saison comme doublure de Dominique Casagrande. Ce dernier perd sa place de titulaire après une défaite spectaculaire sur la pelouse de l’ESTAC (5-3). La nouvelle recrue parisienne s’installe comme titulaire dès le match suivant contre Saint-Etienne. Les hommes de Philippe Bergeroo s’imposent largement contre ceux de Robert Nouzaret (5-1). L’aventure parisienne de Lionel Letizi est lancée. Le gardien de but quitte la capitale à la fin de la saison 2005-2006 après 196 matchs et deux Coupes de France à son palmarès.

Salvatore Sirigu

Salvatore Sirigu incarne les balbutiements de l’ère Qatar Sports Investments. Le gardien de but est titulaire sous les ordres d’Antoine Kombouaré, de Carlo Ancelotti puis de Laurent Blanc lors de ses quatre premières saisons au Paris Saint-Germain. L’international italien grandit sobrement en même temps que le club de la capitale. À Paris, il découvre le goût des sacres et des grandes soirées européennes. Le natif de Nuoro perd sa place au profit de Kevin Trapp lors de la saison 2015-2016 et quitte le Parc des Princes avec douze trophées. Salvatore Sirigu est resté de longues saisons le meilleur gardien parisien sous l’étendard qatari. Grazie per tutti !

Historiques

Ilija Pantelić

Le Paris Saint-Germain est aux prémices de sa grande histoire lorsque Ilija Pantelić rejoint ses rangs. Le gardien yougoslave est alors âgé de 32 ans et sa carrière est déjà bien riche ! 176 matchs avec le Vojvodina Novi Sad ainsi que des expériences au RFC Paris-Neuilly, au Racing Paris-Joinville et à l’Olympique de Marseille. Entre 1971 et 1974, il défend les couleurs du Sporting Club de Bastia et atteint la finale de la Coupe de France 1972. Son aventure parisienne dure trois saisons entre 1974 et 1977 pendant lesquelles il dispute 114 matchs officiels. Le jeune club Rouge et Bleu termine 15ème lors de la saison 1974-1975, 14ème en 1975-1976 et 9ème lors de la saison suivante. Surnommé King Kong mais aussi Panto, il est le premier grand gardien emblématique du Paris Saint-Germain. Ilija Pantelić entraîne même le club de la capitale pendant quatre matchs à la fin de la saison 1977 en binôme avec Pierre Alonzo (le papa de Jérôme). Cette légende nous quitta le 17 novembre 2014. почивај у миру б !

Dominique Baratelli

À l’ère Ilija Pantelić succède l’ère Dominique Baratelli (avec une parenthèse Daniel Bernard en 1977-1978). Le gardien de but rejoint le Paris Saint-Germain lors de la saison 1978-1979 en provenance de l’OGC Nice. Il est alors âgé de 30 ans. Le joueur français est titulaire indiscutable jusqu’à la saison 1983-1984 et termine sa carrière avec un rôle de doublure lors de la saison 1984-1985. Dominique Baratelli est un acteur majeur du premier titre de l’histoire du club : la Coupe de France 1982. Le gardien français brille en demi-finale contre Tours en arrêtant 4 tirs au but. En finale, il remporte son face à face contre le sixième tireur stéphanois Christian Lopez lors de la plus mythique des séances de tirs au but. Le sixième tireur parisien Jean-Marc Pilorget offre ensuite la victoire au Paris Saint-Germain ! Dominique Baratelli remporte également la Coupe de France 1983 contre le FC Nantes avec le club Rouge et Bleu. Le gardien parisien termine son aventure parisienne avec 82 clean-sheets. Il n’est devancé que par Joël Bats (111) et Bernard Lama (137) au classement des matchs sans encaisser de but. Dominique Baratelli est le 14ème joueur avec le plus d’apparitions officielles avec le maillot parisien.

Substitutes

Jérôme Alonzo

Centenaire et des poussières. Jérôme Alonzo a porté le maillot du Paris Saint-Germain à 101 reprises entre 2001 et 2008. L’ancien Stéphanois est la doublure de Lionel Letizi puis de Mickaël Landreau. Le gardien français ne dispute qu’une saison en tant que titulaire sous les ordres de Vahid Halilhodžić en 2003-2004 : 35 matchs dont 17 sans encaisser de but. Son épopée parisienne se termine sur une défaite en finale contre l’Olympique lyonnais le 24 mai 2008. Pour rappel, Jérôme Alonzo ne dispute que quatre matchs cette saison et uniquement en Coupe de France contre le SC Bastia (2-1), Carquefou (0-1), Amiens (0-1) et enfin l’Olympique lyonnais (0-1). Sidney Govou a gâché le pot de départ…

PS : Les cinq saisons de sa série « Substitute » co-réalisée avec Vikash Dhorasoo sont disponibles sur Netflix.

Nicolas Douchez

Nicolas Douchez est le remplaçant emblématique des premières années de l’ère QSI. Le gardien français n’a jamais déçu sous les couleurs parisiennes. Il ne prend part qu’à 43 matchs entre les saisons 2011-2012 et 2015-2016. Au moment de sa signature au Paris Saint-Germain, le Français est une valeur sûre de la Ligue 1 avec des expériences réussies à Toulouse puis à Rennes. Après cinq saisons titulaires, Nicolas Douchez découvre les joies du banc parisien. Il est même rétrogradé troisième gardien derrière Kevin Trapp et Salvatore Sirigu lors de sa dernière saison au club et ne dispute que deux matchs. Un bon soldat ce Douchez !

En prêt

Alphonse Areola

Sous contrat jusqu’en juin 2022. La traditionnelle navette estivale d’Alphonse Areola s’arrête enfin. Terminus… Tout le monde descend ! Le gardien formé au Paris Saint-Germain est lancé dans le grand bain de la Ligue 1 par Carlo Ancelotti en fin de saison 2012-2013. Le natif de la capitale est ensuite prêté successivement au RC Lens (2013-2014), au SC Bastia (2014-2015) puis à Villarreal (2015-2016). Alphonse Areola intègre l’effectif parisien lors des saisons 2016-2017, 2017-2018 et 2018-2019 en concurrence avec Kevin Trapp puis avec Gianluigi Buffon. Après trois saisons au club, le gardien français repart en tournée européenne avec des prêts au Real Madrid (2019-2020), Fulham (2020-2021) et enfin West Ham (2021-2022). Et si le Paris Saint-Germain avait misé sur le mauvais jeune de son centre de formation… Mike Maignan, si tu nous entends…

Oh la boulette !

Mickaël Landreau

L’ère Mickaël Landreau demeure un mauvais souvenir pour les supporters parisiens. Spontanément, nos cerveaux nous renvoient les images de son erreur contre le Dynamo Kiev. Cette balle boxée en arrière… Au-delà de cette action inoubliable, le gardien français est un des symboles des années noires du Paris Saint-Germain. L’international tricolore offre ses plus belles saisons au FC Nantes et au LOSC, sa parenthèse parisienne est ratée (comme sa carrière de coach et de consultant).

Apoula Edel

Quand t’entends Edel, y’a boulette qui va avec. Son parcours singulier, ses démêlées judiciaires rocambolesques et ses performances inqualifiables font de lui un joueur à part de l’histoire du club francilien. Ses deux erreurs contre l’AS Monaco et l’Olympique lyonnais ont ridiculisé le Paris Saint-Germain à travers le monde. Entre les saisons 2008-2009 et 2010-2011, Apoula Edel nous offre parfois le meilleur et souvent le pire.

Dominique Casagrande

L’ancien joueur du FC Nantes et du Séville FC aurait pu figurer dans la catégorie substitutes avec Jérôme Alonzo et Nicolas Douchez. Au cours de son aventure parisienne, Dominique Casagrande est la doublure de Bernard Lama puis de Lionel Letizi. Le Français ne dispute que 23 matchs en trois saisons et encaisse 34 buts. Le plus mémorable est l’œuvre de Pedro Miguel Pauleta le 29 octobre 2000 au Parc des Princes. Un lob depuis le rond central qui trompe le gardien parisien trop avancé… Cette erreur coûte chère au portier français qui ne dispute ensuite que quatre matchs avec le PSG avant de rejoindre l’AS Saint-Etienne pendant l’été 2001.

Les coups d’un soir

Ronan Le Crom

Ronan Le Crom défend les couleurs de neuf clubs français (AJ Auxerre, En Avant Guingamp, Grenoble Foot 38 etc.) avant de s’engager avec le Paris Saint-Germain le 12 janvier 2012 comme quatrième gardien. Le 25 mai 2013, Carlo Ancelotti et ses joueurs se déplacent sur la pelouse du FC Lorient pour la dernière journée de Ligue 1. Les Parisiens sont déjà champions de France. Le coach italien titularise Alphonse Areola dans les buts. À l’heure de jeu, le jeune portier cède sa place à Ronan Le Crom. Le vétéran participe à la fête et ajoute le titre de champion de France à son palmarès. Zlatan Ibrahimovic et ses coéquipiers mènent tranquillement 0-3 et le portier parisien enchaîne les parades. Benoît Bastien, arbitre de la rencontre, gâche la fête en sifflant un penalty sévère à la 80ème minute et expulse Ronan Le Crom pour le dernier match de sa carrière. Grand psychologue devant l’Éternel. Le suite de l’histoire est un gag, Clément Chantome cède sa place à Mamadou Sakho. Le défenseur parisien endosse le maillot d’Alphonse Areola et garde la cage parisienne. Lorient transforme le penalty. Victoire 1-3 pour le Paris Saint-Germain. Ronan Le Crom est un coup d’un soir de 20 minutes.

Sylvain Bied

Quatre buts encaissés. Le premier après seulement 84 secondes ! L’unique match de Sylvain Bied avec le Paris Saint-Germain est un calvaire. Les Lensois François Brisson, Miroslaw Tlokinski, Chérif Oudjani et Philippe Vercruysse sont les quatre bourreaux du jeune gardien parisien. Le club de la capitale possède alors quatre gardiens dans son effectif : Dominique Baratelli (15 matchs toutes compétitions confondues), Jean-Michel Moutier (26 matchs toutes compétitions confondues), Franck Merelle (1 match toutes compétitions confondues) et Sylvain Bied. Ce dernier quitte son club formateur après cette saison et porte le maillot de l’US Valenciennes-Anzin en 1985-1986. Entre 1990 et 1992, Sylvain Bied honore le maillot de l’US Orléans à 55 reprises. Le natif de Lyon est décédé le 18 février 2011. Qu’il repose en paix.

Franck Merelle

Quelle saison 1984-1985 ! Sous les ordres de Georges Peyroche puis de Christian Coste, le Paris Saint-Germain termine 13ème de Division 1, atteint la finale de la Coupe de France (défaite 1-0 contre l’AS Monaco) et sort en seizièmes de finale de la Coupe de l’UEFA face au Videoton SC. La saison 1984-1985 est également celle des grandes premières sans lendemain ! Quelques mois après Sylvain Bied, Franck Merelle dispute également son unique match avec son club formateur. 28 mai 1985, les Parisiens se déplacent sur la pelouse de l’AS Nancy pour le compte de la dernière journée de Championnat. Les hommes d’Arsène Wenger écrasent sur un score émotionnellement sensible : 6-1. Franck Merelle est humilié lors de son premier et unique match.

Conclusion

Une pensée émue pour les gardiens de but absents de cette Tier List : Claude Barrabé, Michel Bensoussan , Daniel Bernard, Luc Borrelli (repose en paix), Gianluigi Buffon, Marcin Bulka, Camille Choquier, Guy Delhumeau, Gianluigi Donnarumma, Richard Dutruel, Vincent Fernandez, Stéphane Gillet, Willy Grondin, Thomas Kokkinis, Jean-Michel Moutier, Christophe Revault, Sergio Rico et Kevin Trapp.

Certains auraient mérité des honneurs, d’autres auraient mérité de figurer dans une catégorie Flop. Ils sont plusieurs également à n’avoir porté le maillot du Paris Saint-Germain qu’à une seule reprise. Saurez-vous les reconnaître ?