Le PSG est encore au centre des rumeurs de transferts… Alors que l’on est début du mois d’octobre. Avec les récentes déclarations de Kylian Mbappé et ses envies d’ailleurs l’été dernier, les supporters du club de la capitale craignent un départ de son joyaux et que celui-ci pourrait être mal remplacé. Mais pour le journaliste Fabrizio Romano, le club de la capitale prépare un gros coup et ses fans ne doivent pas s’en faire.

« Ce que je peux dire aux supporters du PSG c’est de ne pas s’inquiéter, parce que le club est en train de travailler sur quelque chose d’important l’été prochain ! Ils veulent faire quelque chose d’important au milieu de terrain, et chercher un joueur de top niveau. Le PSG voulait déjà le faire ce été mais l’opportunité Messi a fait changer les plans. On est encore en octobre donc il est trop tôt pour ce genre de choses, mais je peux vous dire que le PSG travaille encore pour quelque chose d’important l’été prochain et le milieu de terrain est vraiment le poste où ils veulent faire un gros coup. »