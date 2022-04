Stats CS – Histoire et statistiques autour de Strasbourg / PSG

Ce soir (21 heures, Prime Video), le PSG se déplace à Strasbourg dans le cadre de la 35e journée de Ligue 1. Champion de France, le club de la capitale joue un match sans enjeu pour lui. Son adversaire du soir peut encore se qualifier en Coupe d’Europe la saison prochaine et donnera tout pour obtenir quelque chose contre les Rouge & Bleu dans cette optique. Pour cette rencontre, Mauricio Pochettino pourra compter sur un groupe presque au complet. Seul Colin Dagba (mollet), Mauro Icardi (quadriceps), Leandro Paredes (pubalgie), Julian Draxler (ménisque) et Abdou Diallo (adducteurs). À quelques heures de cette rencontre, petit historique entre les deux clubs.

L’historique en faveur du PSG

Le PSG et Strasbourg vont s’affronter pour la 71e fois de leur histoire. L’historique est largement en faveur du PSG avec 38 victoires, 18 nuls et 13 défaites. Quand on se penche uniquement en Ligue 1, les deux équipes se sont affrontées à 60 reprises. Les Parisiens ont gagné 32 fois, pour 17 nuls et 11 défaites. En 60 matches, les Rouge & Bleu ont marqué 91 buts pour 54 encaissés. Au stade de la Meinau, le bilan est plus équilibré mais en faveur des Alsaciens. Le PSG n’a gagné que 8 matches, pour 10 nuls et 11 défaites. Les Franciliens ont marqué 30 buts et en ont encaissé 30.

Le joueur à suivre : Neymar

Neymar est très en forme ces dernières semaines. Sur ses quatre derniers matches, l’attaquant du PSG a marqué six buts et délivré deux passes décisives. Ses relations – sur le terrain – avec ses compères de la « MNM », Kylian Mbappé et Lionel Messi, commencent à prendre forme, eux qui ont marqué 15 des 17 derniers buts des Rouge & Bleu en Ligue 1. Avec ses performances, l’international brésilien se rapproche d’une barre symbolique avec le club de la capitale. Il lui faut deux buts pour atteindre les 100 buts avec Paris. Ils ne sont que cinq à avoir égalé ou dépassé ce nombre. Edinson Cavani (200), Kylian Mbappé (165), Zlatan Ibrahimovic (156), Pedro Miguel Pauleta (109) et Dominique Rocheteau (100). En atteignant ce chiffre, Neymar égalerait un record de Cristiano Ronaldo. Il serait en effet le deuxième joueur à marquer au moins 100 buts avec trois clubs différents. Le Portugais a marqué 141 buts avec Manchester United (328 matches), 450 avec le Real Madrid (438 matches) et 101 avec la Juventus (134 matches). Neymar a lui marqué 136 buts avec Santos (225 matches), 105 en 186 buts avec le FC Barcelone et donc 98 en 140 matches avec le PSG.

25 joueurs ont porté le maillot des deux équipes

Le PSG et Strasbourg comptent un grand nombre de joueurs ayant porté les maillots des deux équipes. Cette saison, l’un d’entre eux est dans ce cas : Kevin Gameiro. Après avoir été formé à Strasbourg, l’international français a joué pendant trois ans en Alsace (2005-2008). Il avait ensuite rejoint Lorient avant de signer dans son club de cœur, le PSG en 2011. Il restera deux ans au Paris Saint-Germain (2011-2013), participant à 77 matches, pour 23 buts et a remporté le titre de champion de France en 2013. Il est revenu cet été dans son club formateur et a même marqué lors du match aller remporté par les Rouge & Bleu (4-2). Dans les 24 autres joueurs qui ont joué au PSG et Strasbourg, on peut citer Amara Diané, Youri Djorkaeff, Danijel Ljuboja, Carlos Bianchi ou encore Peguy Luyindula.

Les 25 joueurs ayant porté le maillot du PSG et de Strasbourg

Albert Baning, Carlos Bianchi, François Brisson, José Cobos, Amara Diané, Franck Dja Djédjé, Youri Djorkaeff, Raymond Domenech, Pierre Ducrocq, Richard Dutruel, Vincent Fernandez, Kevin Gameiro, Xavier Gravelaine, Jean-Noël Huck, Danijel Ljuboja, Francis Llacer, Peguy Luyindula, Pascal Nouma, Jacki Novi, Godwin Okpara, Grégory Paisley, Francis Piasecki, Stéphane Pichot, Bruno Rodriguez et Toko.