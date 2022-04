Interview CS – Xavi Simons : « Je suis content à Paris »

Dans le cadre de son programme, Club Tour, le PSG va à la rencontre de dix clubs de la région parisienne (Cergy-Pontoise, Franconville, Poissy, ESBF, Issy-les-Moulineaux, PUC, Torcy, Choisy-le-Roi, Évry et Noisy-le-Roi). Plus de 100 jeunes footballeuses et footballeurs par jour, auront la chance de prendre part à ces activités. Le but étant d’amener des formateurs du Paris Saint-Germain à se rendre dans ces clubs pour organiser deux sessions d’entraînement au cours des vacances scolaires. Ce mercredi, les parisiens ont posé leurs valises à Choisy-Le-Roi accompagnés de deux invités très spéciaux : Xavi Simons et Édouard Michut. Les deux titis parisiens ont pu partager du bon temps avec les enfants du club et participer à chacune des activités sur place.

Canal Supporters était sur place pour assister à cet entrainement et a pu échanger avec Xavi Simons. Le néerlandais est revenu sur cette journée mais aussi sur sa place dans l’effectif et sa joie d’être à Paris.

La rencontre avec les jeunes de Choisy-Le-Roi dans le cadre du Club Tour

« Ça fait plaisir même si je suis encore jeune ! Ça me fait très plaisir de jouer avec les jeunes joueurs et de rigoler avec eux… Ça me fait plaisir ! Si je me mets à leur place lorsqu’il voit un joueur professionnel ? Oui bien sûr ! Je crois que c’est très important d’avoir des rêves quand tu es jeune. Moi aussi lorsque j’étais petit, je regardais la télévision et je regardais les joueurs professionnels. Maintenant de jouer avec eux… Ça me fait vraiment plaisir ! »

Sa sensation d’être un modèle pour les jeunes et son amitié avec Michut

« Je ressens de la motivation ! C’est une motivation supplémentaire pour continuer à travailler et simplement… c’est beau ! Mon amitié avec Édouard (Michut) ? Quand je suis arrivé à Paris, j’étais en U19 et lui en U17. L’année d’après on était ensemble aussi. C’est une belle relation que l’on a ensemble avec Denis [Franchi] aussi. On est tous les trois ensemble tous les jours. »

L’apport de Neymar et ses modèles chez les professionnels du PSG

« Neymar ? Il m’apporte de la motivation de continuer à aller le plus haut possible et de rêver ! Parce qu’il me répète de continuer de rêver. Je n’ai que 19 ans mais j’ai une longue carrière devant moi. Moi aussi je veux apporter aux jeunes que je rencontre, les voir grandir. C’est important ça ! Mes modèles dans l’effectif ? C’est vraiment spécial pour moi ! J’étais dans le même club que certains [mais lui chez les jeunes, ndlr]. Et maintenant jouer avec eux, c’est vraiment un rêve ! »

Sa côte de popularité chez les supporters

« C’est vraiment beau le soutien que j’ai des supporters ! Ce que je peux dire, c’est que je veux continuer à travailler chaque jour pour pouvoir jouer… Après c’est le coach qui fait ses choix. Mais c’est bien, je suis content à Paris et on va voir ! Mon français ? J’ai pris des heures et des heures de cours de français avec Denis [Franchi]. Mais c’était important pour bien intégrer le groupe de U19, parce qu’il ne parle que français. Maintenant je suis habitué et je suis vraiment content ! »

Jouer avec Leo Messi

« Qu’est ce que je peux dire… C’est vraiment le plus fort dans l’histoire du football ! Pour moi, qui suis allé au stade pour crier ‘Messi, Messi’ et maintenant jouer avec lui… C’est un rêve ! »

