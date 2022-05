Arrivé en fin de contrat avec le PSG à l’été 2021, Kays Ruiz avait fait le choix de ne pas prolonger et s’engager avec le FC Barcelone. Le milieu de terrain de 19 ans qui avait évolué avec les Blaugrana de 2009 à 2015 s’était engagé avec le club catalan jusqu’en 2024 avec une option pour deux saisons supplémentaires. Il évoluait jusque là en troisième division espagnole avec l’équipe B du Barça et bénéficiait d’une clause libératoire s’élevant à 50 millions d’euros, et qui devait passer à 100 millions d’euros en cas d’intégration de l’équipe A du FC Barcelone.

Fin de l’aventure

Ayant disputé seulement onze rencontres cette saison, le natif de Lyon n’a que très peu joué avec l’équipe B du FC Barcelone et n’est apparu qu’une seule fois avec le groupe professionnel. Il a par la suite été écarté du groupe de la réserve au mois de mars dernier pour des raisons extra-sportives. S’il semble ne pas avoir convaincu les dirigeants et observateurs Blaugrana, c’est en ce sens que le club catalan a annoncé aujourd’hui mettre fin au contrat le liant au joueur. Pour rappel, le quotidien Sport annonçait en janvier dernier que le FC Barcelone cherchait déjà à se débarrasser de l’ancien parisien, et que l’entraîneur de la réserve, Sergi Barjuan avait « jeté l’éponge » dans ce dossier. Kays Ruiz doit désormais rechercher un nouveau challenge.