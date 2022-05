Touchée par une rupture du ligament croisé antérieur du genou droit, Barbora Votikova ne réapparaitra plus sous les couleurs Rouge & Bleu cette saison. Au-delà de cette saison, c’est en mois que se compte l’absence de la gardienne tchèque. Ayant seulement Constance Picaud dans l’effectif capable de prendre la place de Votikova pendant cette période, les dirigeants parisiens s’activent pour recruter une nouvelle gardienne de but. Et pour cela, plusieurs noms ont été proposés au manager général de la section féminine du PSG, Ulrich Ramé, et c’est notamment celui de Sarah Bouhaddi qui ressort selon nos confères d’RMC Sport. Expérimentée et en recherche de temps de jeu, la gardienne de 35 ans est, depuis son retour des Etats-Unis et son expérience à l’OL Reign, en concurrence avec Cristiane Endler à l’Olympique Lyonnais. A noter que Sarah Bouhaddi est sous contrat avec le club Rhodanien jusqu’en 2024, le PSG devra donc s’acquitter d’une indemnité de transfert s’il souhaite s’attacher les services de la gardienne lyonnaise.

Des buts à la ligne d’attaque

En plus du poste de gardienne de but, c’est également en attaque, en passant par le milieu de terrain que les chantiers s’annoncent pour Ulrich Ramé et la section féminine du PSG. Si le dossier Katoto est évidement le plus important, les négociations semblent en stand-by jusqu’au moins la finale de Coupe de France (le 15 mai prochain, 18h15 sur France 4) face à Yzeure (D2) toujours selon RMC Sport. C’est en sens que d’autres pistent s’activent et notamment la Bordelaise Charlotte Bilbault, qui sera, comme Katoto, en fin de contrat en juin prochain. En plus de la volonté du PSG de se renforcer, les Girondins ont l’intention d’alléger leur masse salariale, ce qui pourrait faciliter le départ de leur milieu de terrain.

En plus de l’arrivée de la potentielle arrivée de Charlotte Bilbault, le milieu de terrain du PSG pourrait sans grande surprise connaître le départ de Kheira Hamraoui qui est écartée du groupe jusqu’à nouvel ordre, ainsi que de Sara Dabritz, qui, toujours selon RMC Sport, aurait fait part de ses envies de départ et notamment de retourner en Allemagne, où des clubs comme Wolfsburg et le Bayern Munich ont été cités. La Brésilienne Luana est également sur le départ. Comme le groupe masculin, la section féminine du PSG devrait connaître un renouveau dans son effectif cet été.