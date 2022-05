Depuis le 23 avril, le PSG est officiellement champion de France 2022. Sans grande concurrence, le club de la capitale a remporté le 10e sacre son histoire, égalant la performance de l’AS Saint-Etienne. Mais depuis l’élimination face au Real Madrid (et même quelques semaines avant), les supporters des Rouge & Bleu ont exprimé leur mécontentement sur la politique sportive du club et sur l’attitude de certains joueurs parisiens. Ainsi, la remise du trophée de champion de France, lors de la dernière journée de championnat face au FC Metz (samedi 21 mai) au Parc des Princes, pourrait se dérouler dans une ambiance morose. Une remise de prix que ne verra pas le président de la Ligue de Football Professionnel, Vincent Labrune.

Le président de la LFP absent pour la remise du trophée

D’après les informations du Parisien, Vincent Labrune ne se rendra pas au Parc des Princes le samedi 21 mai prochain lors du match opposant le PSG au FC Metz. « Le dirigeant a fait savoir qu’il n’avait pas vocation à remettre le précieux objet et qu’il ne se rendrait pas au Parc des Princes à cette occasion », précise le quotidien francilien via son site internet. Et ce ne sera pas une nouveauté. En effet, le président de la Ligue n’était également pas présent la saison précédente lors des remises de trophées à Lille (Ligue 1) et Troyes (Ligue 2). Il était également absent à Toulouse, fraîchement champion de L2, le week-end dernier.

Cette cérémonie aura une importance particulière pour le PSG. Suite aux relations tendue avec les membres du CUP, « les dirigeants du PSG peaufinent, donc, avec minutie la cérémonie autour de la remise du trophée », rapporte LP. La présence d’anciens joueurs parisiens est à l’étude pour remettre l’Hexagoal. « Cette solution permettrait de montrer que la direction entend les critiques des anciens, s’estimant souvent peu considérés, et traduirait un respect pour l’histoire du club », conclut le quotidien francilien.