Anciens – Buffon prolonge avec Parmes jusqu’en… 2024 !

Âgé de 44 ans, Gianluigi Buffon n’est pas encore prêt à lâcher les crampons et les gants. Actuellement à Parme, son premier club en professionnel (1995-2001), l’international italien a aussi joué de nombreuses années à la Juventus (2001-2018 et 2019-2021). Rappelons aussi que le champion du monde a vécu sa seule expérience à l’étranger au PSG et a disputé 25 matches avec les Rouge & Bleu. Il était notamment titulaire lors du naufrage et l’élimination face à Manchester United en huitième de finale retour de Ligue des champions (1-3) en 2019.

Parme a officiellement annoncé ce lundi en conférence de presse que Gianluigi Buffon prolongeait jusqu’en… 2024 ! La légende italienne aura donc 46 ans à la fin de son contrat ! Cette saison, « Gigi » aura disputé 23 rencontres pour 23 buts encaissés et réalisé 8 clean sheets tandis que son équipe est 13e de Serie B.

Interrogé par Canal Plus il y a quelques semaines de cela, l’ancien international italien conseillait vivement Kylian Mbappé de prolonger au Paris Saint-Germain : « Si j’étais Mbappé ? Bordel je suis au PSG ! Ils ont eu une confiance incroyable en moi, ils me paient beaucoup, je suis un joueur important, je suis jeune, le PSG n’a jamais remporté la Ligue des champions… Mon défi, c’est celui-là ! Je n’aurai pas d’autre objectif. Je reste au PSG pour remporter la Ligue des Champions«