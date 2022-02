Le PSG continue sa marche en avant en Ligue 1 et s’envole vers un nouveau titre de champion de France grâce à un succès sur sa pelouse face à l‘AS Saint-Etienne (3-1). Les Rouge & Bleu ont profité des matches nuls de l’Olympique de Marseille et de l’OGC Nice pour avoir désormais 15 points d’avance sur leurs poursuivants. Après 25 minutes compliquées, les Parisiens se sont réveillés et ont pu se reposer sur un Kylian Mbappé à nouveau exceptionnel, auteur de 2 buts et 1 passe décisive.

Le journal L’Équipe a tenu le mettre en avant, puisque le numéro 7 du PSG fait partie du Onze type des joueurs français du week-end en Europe, rappelons qu’il a obtenu la note de 9/10 par le quotidien sportif. Presnel Kimpembe a aussi été à son avantage dans cette rencontre grâce à de magnifiques interventions et a réussi à tenir la baraque malgré les difficultés affichées par Thilo Kehrer et Marquinhos face au Vert. Il a aussi été très propre à la relance avec 93% de passes réussies. Le défenseur central avait lui reçu un 7/10 de L’Équipe et est donc logiquement présent dans ce onze type