La guerre des binationaux fait rage entre plusieurs nations européennes et africaines, et l’Equipe de France aurait pu en payer les frais sur le dossier Désiré Doué. Le numéro 14 du PSG aurait longtemps hésité entre les Bleus, et son pays d’origine, la Côte d’Ivoire.

Le 23 mars dernier a marqué la fin d’un feuilleton qui ne se sera que très peu ébruité ces dernières années. Cette marque le début de l’aventure de Désiré Doué en Equipe de France, et donc la fin des espoirs pour la sélection ivoirienne de voir le joueur du PSG porter les couleurs des Éléphants. En effet, si son frère, Guéla Doué, a lui opté pour le pays d’origine du papa de la fratrie, la Côte d’Ivoire, le numéro 14 parisien a lui poursuivi dans le sens de son parcours dans les catégories de jeunes en sélection, malgré les tentatives coté ivoirien. En effet, selon Emerse Faé, sélectionneur du dernier champion d’Afrique, Désiré Doué aurait longuement hésité avant de répondre favorablement à l’appel des Bleus : « Ça fait à peu près deux ans qu’on discute avec l’entourage de Désiré Doué et avec Désiré en personne aussi. Je l’ai déjà rencontré deux ou trois fois depuis les Jeux Olympiques« , explique l’ancien joueur du FC Nantes et de l’OGC Nice, au micro du podcast After Afrique d’RMC Sport, avant de poursuivre : « On a beaucoup échangé ensemble et c’est bien évidemment un joueur que l’on aurait aimé récupérer et qui a longtemps, longtemps réfléchi. Son cœur a longtemps, longtemps, battu entre venir jouer pour la Côte d’Ivoire et jouer pour la France« .

Emerse Faé a ensuite évoqué le timing et le choix que Désiré Doué a fait : « Malheureusement, les circonstances ont fait que la France l’a sollicité dans le même timing que nous. Et il a décidé de jouer pour la France donc on respecte son choix. On lui souhaite vraiment bon courage pour la suite de sa carrière internationale« .