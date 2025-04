Anciens – Lionel Justier nous a quittés

Âgé de 68 ans, l’ancien milieu de terrain du PSG, Lionel Justier, est mort ce samedi 12 avril 2025. Il fut pendant longtemps l’un des plus jeunes buteurs de l’histoire du club.

Triste nouvelle pour la famille PSG. L’ancien milieu de terrain dans les années 1970, Lionel Justier, nous a quittés ce samedi 12 avril 2025 suite à un malaise cardiaque. Avec Jean-Marc Pilorget, François Brisson et Thierry Morin, ils ont formé les « quatre mousquetaires » et étaient les premiers Titis à être appelés en équipe première. Débarqué à Paris en 1975 après un essai infructueux à Sochaux, il avait réussi à séduire Just Fontaine, qui avait ensuite accepté de l’intégrer au centre de formation des Rouge & Bleu.

L’un des plus jeunes buteurs de l’histoire du PSG

Lionel Justier a été aussi pendant longtemps le plus jeune buteur de l’histoire du PSG après son but en 32es de finale de Coupe de France l’AS Corbeil-Essonnes (3-1), à l’âge de 17 ans et 5 mois. Il a été détrôné 25 années plus tard, en 2001, par Bartholomew Ogbeche (17 ans, 1 mois et 25 jours). Après son passage au PSG (1975-1978, 58 matches, 7 buts), Lionel Justier a évolué au Paris FC (prêt), le Stade Brestois, Nîmes, Angoulême, Montceau-les-Mines, Châtellerault et Beauvais où il mettra un terme à sa carrière en 1989. « Après une dernière pige avec Mantes et Saint-Ouen-l’Aumône, Lionel Justier avait rangé définitivement les crampons, pour devenir employé dans une société de transport en région parisienne, avant de prendre sa retraite », précise le PSG via son site internet.

La rédaction de Canal Supporters adresse ses sincères condoléances à la famille et aux proches de Lionel Justier.