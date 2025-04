Revue de Presse PSG : Doué, Dembélé – Ballon d’or…

Vu et lu au sujet du PSG dans la presse hexagonale ce dimanche 13 avril 2025. Désiré Doué se distingue par son profil athlétique peu commun, Ousmane Dembélé un prétendant sérieux au Ballon d’or 2025…

Dans son édition du jour, L’Equipe fait un focus sur Désiré Doué. En grande forme en cette année 2025, l’ancien Rennais affiche une grande qualité technique mais se distingue aussi par un physique athlétique peu commun. Le numéro 14 des Rouge & Bleu arrive à allier ces deux qualités dans ses dribbles, notamment grâce à des cuisses dessinées et volumineuses. L’ex-adjoint de Bruno Génésio au Stade Rennais, Philippe Bizeul, a analysé le développement du joueur de 19 ans : « En U17, il y avait encore une certaine fragilité. Il y a eu une évolution les deux années suivantes. Il a été impressionnant aussi sur sa qualité d’appuis, le fait d’être fort sur les jambes, de résister aux charges, de pouvoir changer de direction très rapidement. C’est un bon mélange de puissance et dynamisme au sol. La génétique l’a bien gâté à ce niveau-là. » Le néo-international français arrive bien à résister aux duels lorsqu’il se situe côté gauche. La grande endurance du milieu offensif lui permet aussi d’avoir un profil athlétique complet. « Il a une grande endurance. Dans nos tests physiques, sur cet aspect, il était premier sur les joueurs présents aux JO. Ça comprend deux aspects : la capacité à courir longtemps mais aussi à multiplier les sprints à haute intensité », explique Alan Berrou, préparateur physique de l’équipe de France Espoirs.

Désiré Doué ne fait pas partie des joueurs les plus rapides. En Ligue des champions, sa vitesse maximale s’établit à 32,9 km/h et il n’apparait pas dans les cent joueurs les plus rapides de la saison dans la compétition. Mais grâce à ses premiers appuis, il fait parler sa puissance et son explosivité. Dans sa vie quotidienne, le joueur du PSG a une exigence totale. « L’attaquant est l’un des Parisiens les plus assidus. À son âge, son exigence de travail impressionne au PSG. Mais pas seulement. » La recrue estivale est pointilleux sur son alimentation, ses exercices physiques et ses temps de repos. « En mars, lors de sa première semaine à Clairefontaine avec les Bleus, Doué a marqué les esprits du staff comme de ses coéquipiers. Par ses habitudes en salle mais aussi par certaines demandes de travail supplémentaire. Sa volonté en plus la séance prévue par le préparateur physique Cyril Moine pour les remplaçants du match en Croatie, de ‘s’infliger’ des exercices supplémentaires n’est ainsi pas passée inaperçue (…) Une exigence développée auprès d’un père boxeur, particulièrement attentif à ce que ses fils s’investissent à 100%. », conclut L’E.

Après une journée de repos vendredi, les joueurs du PSG ont retrouvé le chemin de l’entraînement ce samedi après-midi. Les Rouge & Bleu préparent leur quart de finale retour de Ligue des champions face à Aston Villa, programmé le mardi 15 avril à 21h. « Ce week-end sans match est l’occasion parfaite pour Luis Enrique d’organiser des séances plus poussées tactiquement. Le groupe entier était sur le pont hier après-midi pour débuter les exercices tactiques, accompagnés de vidéo collectives et individuelles. » Dans cette confrontation retour à Villa Park, les champions de France s’attendent à avoir plus d’espaces. Et c’est autour de cela qu’ils vont profiter pour exploiter les faiblesses adverses, tout en conservant leur philosophie de jeu, conclut le quotidien sportif.

De son côté, Le Parisien évoque la dimension prise par Ousmane Dembélé qui lui permet d’être un prétendant sérieux dans la course au Ballon d’or 2025. À ce jour, les bookmakers font du numéro 10 du PSG (côté à 6/1) le principal concurrent du Barcelonais Raphinha (2,5/1) dans la victoire finale. Meilleur buteur de Ligue 1 (21 buts) et décisif à 40 reprises cette saison (32 buts et 8 passes décisives) en 42 matches, l’international français est le joueur le plus tranchant d’Europe en cette année 2025 avec 24 buts en 21 rencontres. Son ancien formateur, Julien Stéphan, est catégorique : « C’est bien simple, pour moi, Ousmane est aujourd’hui le plus fort du monde. Son corps, son jeu et sa tête sont équilibrés comme jamais. Il est arrivé à maturité tant sur le plan humain que professionnel. Alors même si on n’est qu’au mois d’avril, que ce sont les mois prochains qui seront déterminants, à date, on peut considérer qu’Ousmane fait plus que simplement postuler au Ballon d’or. »

Pour l’heure, l’attaquant de 27 ans répond aux trois critères que chaque juré devra considérer au moment des votes : les performances individuelles et le caractère décisif et impressionnant du joueur, l’aspect collectif et les trophées remportés et enfin sa classe et son fair-play. Les Barcelonais Raphinha, Robert Lewandowski et Lamine Yamal ainsi que Harry Kane (Bayern Munich), Lautaro Martinez (Inter Milan), Kylian Mbappé (Real Madrid) et Mohamed Salah (Liverpool) peuvent aussi être des candidats plus ou moins dangereux à la victoire finale. Bien sûr, la victoire en Ligue des champions, voire en Coupe du monde des clubs, aura son importance et le PSG y fait bonne figure. Et Julien Stéphan veut y croire : « Parce qu’au-delà de ses statistiques et de son efficacité, Ousmane est un joueur créatif, déroutant, déstabilisant et surtout entraînant. Avec lui, il se passe toujours quelque chose. Il est le moteur dans le pressing, dans les efforts, dans les stats, il a pris le lead dans cette équipe de Paris et entraîne tout le monde avec lui. Contrairement à la plupart des autres top-players qui sont fixés à un poste, Ousmane est capable de joueur à tous les postes offensifs et d’y être déroutant et décisif. »