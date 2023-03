Just Fontaine est décédé à l’âge de 89 ans

C’est une véritable légende du football français qui s’est éteinte aujourd’hui. Just Fontaine s’en est allé dans la nuit de mardi et mercredi à l’âge de 89 ans.

“Justo” aura remporté 4 titres de champion de France (1 avec l’OGC Nice et 3 avec le Stade Reims), et atteint la finale de la Coupe des Clubs champions en 1958-1959 mais s’inclinera contre le Real Madrid de Raymond Kopa et Alfredo Di Stefano. Avec 21 sélections avec les Bleus, Fontaine inscrira 30 buts mais c’est surtout sa Coupe du Monde 1958 qui restera dans les mémoires avec pas moins de 13 réalisations inscrites lors de cette compétitions (un record toujours en cours). L’équipe de France finira 3e de ce mondial, meilleure performance jamais réalisée à l’époque.

Un entraîneur marquant pour le PSG

Just Fontaine aura passé 3 saisons sur le banc du PSG (1973-1976) en permettant au club de la capitale de connaître sa première montée en Première Division en 1974 suite à un match de légende face à Valenciennes (1-2 ; 4-2). Cette rencontre renversante en émotions aura même provoqué un malaise cardiaque au coach parisien.

Il déclarera quelques minutes après ce match en plaisantant : « Le plus dur a été fait mais maintenant ça va être encore plus dur car le public de Paris attend de nous que nous fassions une grande équipe. On essaiera de leur donner des émotions… mais pas autant que ce soir car j’ai failli y passer ! »

Son bilan avec les Rouge & Bleu en 137 matches aura été de 60 victoires pour 37 nuls et 40 défaites.



Une pensée pour Just Fontaine.



C’est un monument du football français qui nous a quittés, et un triste jour pour les amoureux du Paris Saint-Germain, un club qu’il avait mené à la première division il y a 50 ans. pic.twitter.com/XZzDjTsi1P — Paris Saint-Germain (@PSG_inside) March 1, 2023

Toute la rédaction de Canal-Supporters présente ses sincères condoléances à ses proches et à sa famille.