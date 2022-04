Anciens – Nene dans le hall of fame du Maracana

Ancien joueur du PSG entre juillet 2010 et janvier 2013, Nenê continue de performer au haut niveau à l’âge de 40 ans. En effet, l’ancien des Rouge & Bleu brille actuellement avec Vasco da Gama (7 buts en 17 matches cette saison). Et le milieu offensif est entré dans l’histoire du football brésilien. En effet, ce mardi 29 mars 2022 à 14h30, Nenê a eu l’empreinte de ses pieds et son nom « eternizado » dans le hall of fame du Maracanã, comme le rapporte le PSG sur son site officiel. Le Brésilien rejoint donc les anciens Parisiens, Ronaldinho, Neymar et Thiago Silva ou encore les légendes de la Selecão brasileira, Ronaldo et Zico dans ce hall of fame du Maracanã.

Sur le site officiel de Vasco da Gama, Nenê a exprimé sa joie après cette belle récompense pour un joueur brésilien. « Je tiens à dire que la reconnaissance de ce fait dans l’un des plus grands stades du monde est quelque chose de très important. Je remercie Dieu, ma famille, mes amis, les fans de Vasco. Je suis passionné de football et c’est pourquoi je joue jusqu’à aujourd’hui. Vasco m’est cher, ils ont lutté contre le racisme, ils ont les fans les plus passionnés, ils ont construit leur propre stade. Vous ne pouvez pas vous empêcher d’aimer un club comme celui-ci. »

Depuis son retour au pays en 2015, Nenê a brillé avec les différents clubs où il a évolué : Vasco da Gama (2015-2018 et 2021 : 157 matches / 53 buts), São Paulo (2018-2019 : 74 matches / 13 buts) et Fluminense (2019-2021 : 116 matches / 28 buts).